Цифровой прорыв: на ПМЭФ-2019 МегаФон представил новые возможности практического применения 5G

Развитие цифровой экономики в контексте обостряющейся конкуренции стран за технологическое лидерство стало одной из основных тем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Значительные успехи в разработке и внедрении цифровых решений в самых разных сферах, а также в развитии сетей 5G, которые станут инфраструктурной основой для цифровой экономики, продемонстрировал МегаФон. Оператор подписал ряд соглашений о технологическом партнерстве, продемонстрировал работающую модель управления городским пространством, а также объектами социальной и инженерной инфраструктуры «Цифровой двойник», и совершил первый международный видеозвонок в сети 5G.





Директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе совершает первый международный видеозвонок в сети 5G.

В ближайшее время стандарт 5G станет основой для развития «умных» городских проектов во всех сферах общественной жизни – от образования до транспорта и ЖКХ. Три года назад МегаФон первым в России и одним из первых в мире продемонстрировал мобильную передачу данных на скорости почти 5 Гбит/с. Это был первый шаг к 5G.

И вот - следующая веха в развитии передовых телеком-технологий. В рамках ПМЭФ-2019 состоялся первый в России международный видеозвонок в сетях 5G, который ознаменовал начало практического применения сетей мобильной связи нового поколения. Звонок президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки совершили директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

- Осуществленный нами первый 5G-звонок символичен для будущего технологий, в котором российские компании - лидеры телеком-рынка совместными усилиями осуществляют цифровые прорывы и инициируют судьбоносные преобразования для новой цифровой экономики страны, - сказал Фредерик Ваносчуйзе. - Ведь технологии 5G - это неотъемлемая часть для развития инноваций в промышленности, социальной и общественной сферах.

Для развития и внедрения новых технологий, которые в перспективе изменят многое в нашей жизни, нужны кадры с уникальными компетенциями. Поэтому МегаФон и СПбГУ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и объявили о создании цифровой лаборатории 5G, с оборудованной для обучения студентов тестовой зоной «пятого поколения». В ней будет проходить обучение студентов, проводиться тестирование и разработка цифровых продуктов на основе технологии 5G, в том числе – изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети пятого поколения, скорости передачи данных, задержки распространения сигнала и т. д.

Параллельно с инфраструктурой развиваются и решения, которые станут элементами цифровой экономики и «умных городов». Так, в рамках ПМЭФ МегаФон успешно продемонстрировал работающую модель управления городским пространством, объектами социальной и инженерной инфраструктуры – «Цифровой двойник» для Кронштадта. Эта модель объединяет агрегированные из самых разных источников информации данные, которые необходимы для осуществления правильного планирования городской жизни и управления муниципалитетами.

- «Цифровой двойник» - это комплексная аналитическая геоинформационная платформа, построенная по модульному принципу, которая в будущем может стать главным инструментом эффективного управления социально-экономическим и территориальным развитием города, – рассказал Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона. - В рабочем варианте это 3D-копия города в масштабе 1:500, которую можно использовать, в том числе, для градостроительных целей и планирования развития городских территорий, для выявления нецелевого использования земельных участков, что позволит увеличить рост налогооблагаемой базы и доходов местного бюджета, оптимизации инфраструктуры и транспортной сети, прогнозирования влияния различных факторов на состояние городских жителей, выявление и прогнозирование возникновения ЧС. Как лидер цифровых возможностей, МегаФон не останавливается в развитии все новых и новых концептов, пилотов и финальных моделей для развития «Цифрового города».

На верхнем фото: Генеральный директор МегаФона Г. Вермишян подписал на ПМЭФ-2019 ряд соглашений о технологическом партнерстве.