Конституционный суд запретил исключение из госреестра фирм-однодневок

Конституционный суд РФ признал неконституционной практику, позволяющую фирмам «испаряться» буквально на глазах у кредиторов, пытающихся через банкротство отыскать у таких фирм имущество или привлечь к ответственности их руководителей, пишет «Власть».

Жалобы на исключение фирм-однодневок из госреестра доходили до Конституционного суда (КС) и раньше: 6 декабря 2011 года он постановил, что без суда нельзя ликвидировать религиозные организации, в январе 2012-го КС отклонил жалобу кредитора, предъявившего требования с опозданием. Сейчас, однако, дело коснулось серьезного и открытого нарушения прав кредиторов: коммерческая фирма внезапно исчезла на совершенно законных основаниях. Предметом рассмотрения в КС стал п. 2 ст. 211 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Спорная статья появилась в этом законе летом 2005 года - она позволила налоговикам в административном порядке исключать недействующие фирмы из госреестра (Единого государственного реестра юридических лиц, ЕГРЮЛ). «Мертвыми душами» считаются те, кто в течение последних 12 месяцев не сдавал налоговую отчетность и не проводил операций по банковским счетам. Инициатором этих норм выступил президент Владимир ПУТИН.

Административное исключение мертвых фирм вводилось для расчистки реестра: к 2005 году из 2,2 млн зарегистрированных компаний недействующими считалось около 1,6 млн (свыше 70%). Судебная процедура банкротства этих фирм как отсутствующих должников заняла бы 15 лет и обошлась примерно в 100 млрд рублей бюджетных расходов на арбитражных управляющих. При этом, по оценкам экспертов, имущество отсутствовало более чем у 90% недействующих фирм, а найти и вернуть в конкурсную массу удалось бы не более 10%.

Внесудебная процедура заработала далеко не сразу. В 2006-м, когда закон уже действовал, Арбитражный суд Москвы захлебнулся от количества заявлений о банкротстве отсутствующих должников: налоговики подавали по тысяче заявлений в неделю. Суд принимал беспрецедентные меры, чтобы справиться с этой лавиной: ограничивал время приема, принимал не более 200 заявлений в день. Но это не спасало судей от ежедневного рассмотрения десятков дел.

Конвейер объяснялся просто: считалось, что без суда исключать из реестра можно только фирмы, у которых нет задолженности перед бюджетом, а такие долги были почти у всех. Чиновники Федеральной налоговой службы (ФНС) и Минэкономразвития в один голос твердили, что нельзя превращать расчистку реестра в механизм ухода от исполнения обязательств - по сути, в амнистию. На проведение процедур банкротства «мертвых душ» бюджет даже выделил налоговикам в 2006 году свыше $12 млн.

Арбитражные управляющие иногда рассказывали истории о дорогой недвижимости, которую удавалось найти у отсутствующих должников. Однажды я наблюдала в Арбитражном суде Москвы такую картину. В коридор вышла судья и монотонно пригласила участников очередного дела:

- Вы представитель инспекции? Проходите. А вы кто? - машинально спросила судья.

- Должник,- последовал ответ.

- Должник?.. Как должник, какой должник? - растерялась судья. И тут же изумленно воскликнула: «Должник, вы живы?! Неужели правда - живой должник?! Проходите, пожалуйста, в зал, дорогой должник!»

В целом, однако, эффективность судебных процедур была минимальной, и осенью 2006 года Высший арбитражный суд (ВАС) предложил пойти на списание долгов фирм-однодневок перед бюджетом. Результатом долгих обсуждений стало постановление пленума ВАС от 20 декабря 2006 года №67. ВАС прямо допустил исключение из госреестра недействующих фирм, имеющих задолженность перед бюджетом. Банкротить «мертвые души» через суд ВАС разрешил только в случае, если налоговики докажут высокую вероятность обнаружения у должника имущества или возможность привлечения руководителей должника к субсидиарной ответственности.

В 2007 году процедура исключения фирм из госреестра заработала, правда не совсем так, как рассчитывали ее инициаторы. Из госреестра под видом однодневок стали исключать не просто живые фирмы, а фирмы с привлекательными активами. Публичным скандалом обернулось исключение из госреестра 11 января 2007 года крупного туроператора «Корал тревел». Налоговики быстро признали ошибку и восстановили компанию в реестре. Вскоре после этого на исключение из реестра пожаловалось крупное стратегическое предприятие - ОАО «ММЗ «Маяк»», контролируемое государством (60,39% акций) и выполнявшее заказы Минобороны. Оказалось, что завод тоже приняли за фирму-однодневку. Это было похоже не на случайную ошибку, а на отработку методики рейдерского захвата: завод владел 7 га московской земли, и рейдеры несколько раз безуспешно пытались его обанкротить. А исключение фирмы из госреестра хотя бы на время прекращает ее правоспособность, делая имущество беззащитным.

Рейдерские схемы с использованием исключения фирм из реестра, всерьез напугавшие многих, заметного развития не получили, тогда как разные способы «ликвидации с долгами» набирали популярность. Ярким примером стала длительная судебная тяжба из-за ликвидации ООО «Башкирский капитал»: ФНС приложила немало усилий, чтобы через суд признать ликвидацию незаконной. «Башкирский капитал», подконтрольный Уралу РАХИМОВУ (сыну экс-президента Башкирии), до 2006 года владел контрольными пакетами акций шести предприятий башкирского ТЭКа, в приватизации которого Счетная палата выявила нарушения.

«Башкирский капитал» был слишком заметным, поэтому он официально ликвидировался как действующая компания. Для большинства же лучшим способом тихой «ликвидации с долгами» стало внесудебное исключение из реестра либо присоединение к фирмам-однодневкам, подлежащим такому исключению. История, дошедшая до КС в этом мае, - яркий пример такой «ликвидации с долгами». Фирма «Лидер» из Барнаула задолжала фирме «Отделсервис» около 0,5 млн руб. «Отделсервис» инициировал дело о банкротстве «Лидера», выделив на финансирование процедуры 150 тыс. рублей. Полгода длилось наблюдение, после чего суд признал «Лидера» банкротом, открыл конкурсное производство и утвердил конкурсного управляющего. Однако на следующий день после признания фирмы банкротом барнаульские налоговики исключили ее из госреестра. Исключение фирмы из госреестра сделало невозможным не только оспаривание ее сделок с целью возврата имущества, но и привлечение ее руководителя к субсидиарной ответственности.

В рамках жалобы КС проверил конституционность административной процедуры только в той части, в которой она «накладывается» на процесс банкротства. В своем постановлении КС отдал безусловный приоритет процедуре банкротства, отметив, что именно она создает «необходимые условия как для мер к преодолению неплатежеспособности должника, так и для возможно более полного удовлетворения требований всех кредиторов». Внесудебное же исключение фирмы из госреестра «в период осуществления процедур банкротства приводит к необоснованному ограничению прав кредиторов». В той мере, в какой оспариваемое положение п. 2 ст. 211 закона о госрегистрации юрлиц допускает такую возможность, положение признано неконституционным. В закон, по мнению КС, желательно внести поправки.

Решение КС устраняет один из очевидных способов законной «ликвидации с долгами» и защищает кредиторов, активно пытающихся эти долги взыскать. Однако масштаб проблемы фирм-однодневок и ухода от долгов, в том числе налоговых, за десять лет меньше не стал. Расчистка реестра и связанная с этим амнистия стали постоянными, а процедуры банкротства остались затратными и малоэффективными. Фирм-однодневок меньше не стало: исключают одних - регистрируются новые. Оправдались прогнозы тех экспертов, которые с самого начала уверяли, что внесудебная расчистка реестра сократить число недействующих фирм не поможет.

Во время обсуждения проблемы осенью 2006 года в ВАС звучали предложения ввести уголовную ответственность за создание фирм-однодневок. Идею поддерживали многие, но первые изменения в Уголовном кодексе (УК) появились только в декабре 2011-го. Статьи 173.1 и 173.2 УК предусматривали ответственность за создание фирм через подставных лиц, с использованием чужих документов. Введение этих статей, однако, на ситуацию заметно не повлияло, и в марте нынешнего года положения УК подверглись уточнениям. Теперь «подставным лицом» считается не только тот, на чье имя под каким-то предлогом была зарегистрирована фирма (речь может идти о пожилых или тяжело больных людях, не имеющих отношения к бизнесу), но и тот, кто значится руководителем фирмы без цели управления ею. Это расширяет круг фирм, за создание которых может наступить уголовная ответственность, и упрощает их выявление.

Ольга ПЛЕШАНОВА,

руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.