Летом мороженое подорожает на 10%. И его будут возить на велосипедах

Генеральный директор Союза мороженщиков России Валерий ЕЛХОВ рассказал «РГ» о том, что все мороженое, которое мы едим, в основном российское. Импортных поставок - не более двух процентов. И объяснил, чем пломбир отличается от десерта и что это такое - кисломолочное мороженое.

- Валерий Николаевич, какие новинки нас ждут на рынке мороженого?

- Одна из наших главных новостей - мы организуем новый канал торговли мороженым. Это велоприлавки. Их конструкция напоминает велорикшу. Использовать ее будем в тех местах, где нельзя установить киоск. В парках или на пляжах. За лето можно выпустить около 200-300 таких тележек.

- Уже месяц как вступил в силу молочный техрегламент Таможенного союза. Он содержит и новые нормы для мороженого.

- Главных перемен придется еще подождать. Мороженым теперь называется продукция, относящаяся к одной из пяти категорий: молочное мороженое, сливочное, пломбир, мороженое с заменителем молочного жира (ЗМЖ) до 50 процентов и кисломолочное. Фруктовый лед, сорбет и щербет будут называться десертами. Для них уже утверждены собственные стандарты. Они вступят в силу с 1 июля.

- Будут новые упаковки?

- Само собой. Новые правила предполагают переходный период, чтобы производители успели их выпустить - до декабря 2015 года. В остальном изменения важны только для производителей. Раньше пломбир мог иметь жирность до 20%. Теперь - до 24%. Замороженный лед может быть взбитым до 30%. Раньше это не допускалось.

Производители должны ответственно подходить к тому, что они пишут на упаковке. Если вы пишете «сливочное», значит никаких заменителей молочного жира быть не должно. Если пишем «мороженое с ЗМЖ» - значит там меньше молочных жиров. А если больше половины растительных масел, то это уже десерт. Выбор - дело покупателя.

- Что касается растительных жиров. Они все-таки вредны?

- В мороженом не используются растительные масла как таковые, только ЗМЖ. Это продукт из нескольких масел. Простое масло не подходит для мороженого по многим параметрам. Например, для пищевого производства у него очень сильный запах. А ЗМЖ приводят к такому состоянию, что они по составу и вкусу могут, например, практически не отличаться от молочного жира. Но там будет больше полезных веществ - витаминов, полиненасыщенных жирных кислот омега-3, омега-6.

Часто спрашивают: мороженое натуральное или нет? Подсолнечное масло, пальмовое и кокосовое - все это натуральное. Просто есть традиции в разных странах, мы едим то, что у нас растет. В других странах растут свои плоды. Но это не значит, что это вредно. Институт питания об этом постоянно говорит.

Касательно использования растительных масел существует большая неразбериха. Есть мнение, что они вредны для здоровья. Но тут есть тонкая разница. Вообще растительные масла не вредны и часто даже полезнее животных. Путаница происходит из-за скандалов с использованием в пищу грубых, технических масел. Они для употребления человеком не предназначены, и часто никто не следит за тем, окислилось ли это масло, есть ли в нем что-то вредное.

С пищевыми маслами совсем другая история. Их перевозят в специальных емкостях, где они не контактируют с воздухом. Только из качественного сырья можно сделать заменитель молочного жира.

- Часто мороженое в магазине выглядит неказисто. По внешнему виду понятно, что оно размораживалось и замораживалось.

- Есть несколько распространенных причин, почему так получается. Бывает, это открытая витрина в супермаркете. Это нарушение. Бывает, мороженое тает и в уличных лотках в жаркую погоду, когда холодильник не справляется с прямыми солнечными лучами. Продавец должен накрывать крышку плотным материалом, который не будет пропускать солнце и не даст лотку нагреться.

- Такой товар не вреден?

- Мы выступаем за то, что продукция должна быть в первую очередь безопасной. Мороженое в этом отношении впереди большинства других продуктов. В нем в качестве консерванта выступает холод. Продукт априори не может испортиться. Бывает, в машине или в киоске нарушился температурный режим и мороженое растаяло. Даже если оно потом снова замерзло, потребитель это легко определит по форме. И уже сможет делать осознанный выбор, покупать ли этот продукт. Хотя и так мороженое не испортится, но нарушается консистенция. Хоть это и не брак с точки зрения безопасности, мы с этим боремся. Нужно чтобы магазин смотрел за процессом перевозки. На транспорт устанавливаются специальные датчики. Этот процесс развивается. Но бывают случаи, когда магазину делают скидку или дают «на карман» продавцу и товар оказывается на прилавке. Это уже ответственность продавца.

- Есть проблемы с логистикой? Как они решаются?

- Рынок постепенно насыщается специальным транспортом и морозильниками. Еще лет 20 назад и с тем, и с другим были большие проблемы. При этом у нас в стране равномерно расположены мощности по производству. Это плюс. И за 20 лет много новых фабрик открылось. Чаще всего на локальном рынке есть продукция какого-то местного предприятия, к которой лояльны местные жители. А широкий ассортимент поставляют национальные компании.

- В каком направлении развивается производство мороженого?

- Сейчас весь мир склоняется к потреблению здорового питания. Индустрия мороженого тут не исключение. Меньше жирность и меньше сахара - вот главные тренды. Это достигается либо сокращением жира в молочной фазе, либо происходит изменение состава. Здесь как раз все больше начинают применяться ЗМЖ.

На этой волне набирает популярность кисломолочное мороженое. Так называемые замороженные йогурты. В них сохраняются многие полезные микроорганизмы, о пользе такого мороженого говорят даже диетологи.

- А много у нас импортного мороженого?

- Ввозится очень немного, как правило, это мороженое премиум-класса. И в основном это крупная фасовка - для домашнего потребления или ресторанов. Как правило, оно продается в крупных супермаркетах. В России же больше едят мороженое, фасованное поштучно, у нас это продукт импульсивного спроса - захотел, купил, съел. Так что нередко бывает, что в киоске ассортимент шире, чем в магазине.

Штучное иностранное мороженое - это скорее экзотика. По ассортименту, упаковке, качеству и цене мы ничем не уступаем, а во многих местах даже лучше.

Если взять конец 90-х годов... к 2005 году, примерно за 10 лет, российская промышленность смогла удвоить производство мороженого с 200 тыс. тонн примерно до 400. Сегодня объемы производства составляют около 370-380 тыс. тонн в год.

Если взять всю молочную продукцию, то там более 40% занимает импорт. А мороженое, которое мы видим на наших прилавках, примерно на 98% производится на фабриках, расположенных в России. Всего где-то 150 производителей. Это и крупные, и мелкие компании. Часть заводов принадлежит зарубежным компаниям. Импорт мороженого в России минимален. Это 1,5-2%.

Сказывается, с одной стороны, то, что мороженое непросто перевозить. Но основная причина такого положения дел заключается в том, что импортное мороженое стало проигрывать конкуренцию российскому.

- А раньше положение дел было другим?

- В середине 90-х импорта было много. Тогда было очень сложно с логистикой. Многие киоски в крупных городах, которые раньше торговали мороженым, были перепрофилированы под сигареты, пиво и прочие товары, спрос на которые выше. Склады хладокомбинатов были переполнены.

Наши производители проигрывали зарубежным. У нас были проблемы с упаковкой: она либо оставляла желать лучшего, либо вообще отсутствовала. У производителей не было необходимого транспорта. Мороженое возили в машинах с сухим льдом, что, конечно, было хуже специальных морозильных установок.

Молодому поколению это трудно представить, но 20 лет назад был дефицит морозильников для мороженого - ларей - в магазинах. Сейчас они есть даже в сельских магазинах. Процветали только те поставщики мороженого, которые могли обеспечить магазины ларями.

Тогда, в конце 90-х, появилась столичная ассоциация мороженщиков. Туда вошли и производители, и продавцы. Это во многом помогло решить проблему, потому что раньше эти два звена никак не могли между собой договориться. Кстати, в те годы родился праздник мороженого, который сейчас празднуется по всей стране. Это был конец августа 1997 года.

- Как будут расти цены?

- В прошлом году оно подорожало примерно на 10%. В этом году, мы ожидаем, сохранится такая же динамика. Несмотря на резкое подорожание молочных продуктов, в том числе сухого молока - нашего главного сырья.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.