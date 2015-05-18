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Субъектам РФ дадут право устанавливать льготные налоги для малого бизнеса

18 Мая 2015, 11:42 | В России

Законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации" (в части совершенствования специальных налоговых режимов) в первом чтении был принят Государственной Думой РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Комитет Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству является соисполнителем по этому законопроекту совместно с Комитетом Госдумы по бюджету и налогам.

"Это очень важный, ранее анонсированный законопроект, в соответствии с которым субъекты РФ получат право устанавливать льготные специальные налоговые режимы для малого предпринимательства. В результате субъекты РФ смогут снижать ставку налога по доходам предпринимателей с 6% до 1%. Для тех, кто только начинает свой бизнес, для тех, кто выбрал упрощенную систему налогообложения, а также работу на основе патентов, вообще, можно устанавливать нулевую ставку", - сообщил представителям федеральных СМИ Председатель Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков, выступая перед началом пленарного заседания.

Законопроект разработан во исполнение Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Субъектам РФ будет предоставлено право определять по специальным налоговым режимам виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться соответствующий специальный налоговый режим; ограничения на переход и применение специального налогового режима; налоговые ставки в зависимости от видов предпринимательской деятельности и категорий налогоплательщиков; особенности определения налоговой базы и налоговые льготы, а также основания и порядок их применения.

Также субъекты РФ смогут устанавливать для налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов налоговые ставки в пределах от 1% до 6% в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности. В Республике Крым и городе федерального значения Севастополе налоговая ставка может быть уменьшена с 4 до 1 %.

Кроме того, региональные власти смогут устанавливать налоговую ставку в размере 0% для налогоплательщиков упрощенной и патентной системы налогообложения - впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бытовых услуг населению.

В принятом документе расширен перечень видов предпринимательской деятельности, которые могут быть переведены на патентную систему налогообложения с сорока семи до шестидесяти двух. В него войдут - оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей; предоставление услуг по перегонке, выпасу скота; переработка и консервирование фруктов и овощей; оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных, их адаптации и модификации и др.

Все эти меры позволят снизить налоговую нагрузку на субъекты малого предпринимательства, применяющие специальные налоговые режимы, и поддержать российских предпринимателей, выполняющий значимую социальную функцию по обеспечению самозанятости населения и созданию новых рабочих мест.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: налоги  предпринимательство  тарифы  госдума  малый бизнес  льготы  законопроекты 



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