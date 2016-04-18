Труд россиян стал дешевле труда китайцев

Крупные ритейлеры «Розтех» («Дикая орхидея», «Бюстье», «Дефиле» и «Гранд дефиле»), «Спортмастер», Melon Fashion group (befree, Zarina и Love Republic) и Finn Flare увеличивают заказы товаров под своим брендом у российских производителей или строят собственные производства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сейчас дешевый рубль «освободил» внутренний рынок от импорта продукции легкой промышленности на 25%, сообщили «Известиям» в Минпромторге.

«Основной фактор — снижение себестоимости производства в России за счет девальвации рубля. Труд и накладные расходы стали значительно дешевле, чем у наших соседей», — рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Еще один фактор — страны Юго-Восточной Азии уходят от дешевых технологий, рабочая сила дорожает, и цены на их продукцию растут. По словам замминистра, российское производство в целом сравнялось по цене с китайским. В некоторых случаях оно оказалось даже дешевле на 10–15% азиатского. Другим преимуществом России Евтухов называет близость как к европейским, так и к азиатским рынкам сбыта. «У нас есть преимущество — это логистика. Компании, перенося производство в Россию, получают удобное транспортное плечо», — говорит он.

В Минпромторге рассказали, что российских поставщиков ищут и другие крупные ритейлеры Zara, Sela, «Глория Джинс» и Modis.

«Производство в России сравнялось по цене с аналогичным в Китае», — подтверждает президент Ассоциации текстильщиков Шамхал Ильдаров. Он добавляет, что в некоторых случаях оно дешевле на 10%. Поэтому иностранные и российские ритейлеры начинают переносить свое производство из Китая в Россию.

Виктор Евтухов замечает, что рабочая сила в Китае уже не такая дешевая, «зарплата в $300 их уже не устраивает». По его данным, зарплата работника китайской текстильной фабрики за десятилетие выросла втрое и сейчас составляет $700, что уже сопоставимо с доходом работников российских предприятий отрасли, сказал он. «Например, цена импортной синтетической обуви сравнялась с ценой на продукцию того же «Котофея» из натуральной кожи. В таких условиях мы можем стать интересны Европе как поставщики», — считает замминистра.

По данным Минпромторга, в России насчитывается 14 тыс. предприятий легкой промышленности. Их годовой оборот составляет около 270 млрд рублей. Крупных предприятий в отрасли — более 200.

Вице-президент «Розтеха» Юлия Питерская говорит, что компания собирается удвоить собственное производство в России — до 8 млн единиц товара в год. Два новых предприятия могут быть арендованы в Смоленской области в ближайшее время. Начальные инвестиции в их ремонт и запуск производства составят до 60 млн рублей. Сейчас заказы «Розтеха» размещаются на двух фабриках в Московской и Смоленской областях. Раньше компания размещала заказы преимущественно в Китае и Прибалтике.

Желание увеличить свои мощности в «Розтехе» объясняют постоянной перегруженностью уже имеющихся в России фабрик и стремлением иметь большую независимость от курса валюты. Продавец женского белья готов отдать половину своих фабрик конкурентам.

«Спортмастер» намерен наращивать производство более скромными темпами. Управляющий делами компании Сергей Агибалов сообщил, что с начала кризиса ритейлер начал размещать часть своих заказов на отечественных предприятиях, всего компания использует 500 фабрик по всему миру. Сейчас 15% одежной и обувной продукции производится в России. «Местное производство становится более интересным, а цена конкурентоспособной», — говорит Сергей Агибалов, подчеркивая, что материалы и комплектующие до сих приходится использовать иностранные. Компания развивает 460 магазинов «Спортмастер» и 760 магазинов Ostin и 60 Funday.

В Malon Fashion group «Известиям» тоже подтвердили свое желание увеличить производство в России. Объемы не уточняли. В 2016 году обзавелась производством в столице и франчайзи финская Finn Flare. Она купила цех площадью 300 кв. м и мощностью до 100 изделий в сутки.

Напомним, рынок одежды в 2015 году, по данным Fashion Consulting Group (FCG), сократился на 9% в рублевом выражении, до 1,4 трлн рублей, в долларовом выражении он упал на 43%. На долю верхнего ценового сегмента приходилось 10%, среднего — 30%, масс-маркета — 60%. По прогнозам компании на 2016 год, доля масс-маркета будет увеличиваться на 5–10% за счет сокращения продаж в среднем ценовом сегменте. Доля премиума и люкса (верхний сегмент) останется неизменной.

Глава «Y-consulting» Дарья Ядерная считает, что ритейлеры массово переносят свое производство в Россию, она приводит в пример также «Снежную королеву», Baon. «Есть огромное количество тех, кто наращивает пошив вещей под собственной торговой маркой: «Кенгуру», Lamoda, Lady&Gentleman.

Среди рисков местного производства она отмечает нехватку отечественной ткани. Производителям придется покупать импортное сырье, стоимость которого зависит от скачков валюты, и самостоятельно планировать его заказ за большой срок до начала пошива.

Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс считает, что ритейлеры сейчас активно рассматривают возможности, пытаются искать альтернативы Азии. «Пока никто из крупных игроков не планирует совсем отказаться от производства вне страны», — говорит она.

«Еще в 1990-е на фабриках Китая никто не шил. Там закупали и привозили в Россию продукцию no name или контрафакт известных брендов, позже коллекции начали «брендировать»: регистрировать торговые марки и маркировать продукцию», — вспомнила она.

Эта продукция была доступна в торговых центрах, которые бурно начали развиваться. «В 2000-х оптовые продажи стали переходить в формат франчайзинга: дистрибуторы не только закупали товар, но и получили право использовать вывеску бренда на магазине, с этого момента компании начали сами разрабатывать коллекции, делать заказы на производстве, где они ранее закупали готовую одежду, а потом и переходить на другие фабрики», — объяснила эксперт.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.