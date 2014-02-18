Основатель бизнес-империи Virgin Group Ричард БРЭНСОН, рассказывая о своем отношении к труду, заявил, что залог успешной работы - это доверие людей друг к другу. И неотъемлемая часть этого доверия заключается в том, что люди могут работать там, где им хочется, без надзирателя.

И действительно, развитие информационных технологий делает офисы ненужными. Зачем собирать людей в душные клетки, когда можно создать все условия для нормальной работы из дома? В последние годы наблюдается тенденция к увеличению вакансий, предполагающих удаленный режим труда. При этом многие из них оплачиваются вполне достойно.

Так, представитель портала Rabota.ru сообщил, что на данный момент в их базе есть 170 открытых вакансий удаленной работы в одной только Москве. Сферы совершенно разные - от телефонных операторов до финансовых аналитиков. «В целом заработная плата варьируется в зависимости от вакансии. По нашим данным, диапазон зарплат на такой работе - от 25 до 200 тыс. рублей», - сообщил собеседник «РБК. Личные финансы».

Представитель компании HeadHunter рассказал, что в их общероссийской базе сейчас около 9 400 вакансий с удаленным режимом. Большая часть из них (6 638) предполагает оплату от 20 тыс. рублей. Более 5 000 вакансий - это места с оплатой от 35 000 руб. Зарплату от 55 тыс. рублей можно найти среди 3 400 вакансий. Высокие зарплаты встречаются не так часто, но тем не менее 725 вакансий предлагают соискателям от 75 тыс. рублей, а 266 вакансий - от 95 тыс. рублей. Примечательно, что топ-5 профессиональных сфер с удаленным режимом выглядит следующим образом: продажи, банки, IT, страхование, административный персонал.

Так стоит ли менять свою жизнь ради того, чтобы навсегда забыть об офисной рутине? Можно ли получать хорошие деньги и работать дома? «Тенденция к росту числа тех, кто работает на удаленном доступе, несомненно, наблюдается. Уже почти 70% компаний предоставляют сотрудникам такую форму труда», - комментирует гендиректор Penny Lane Personnel Татьяна ДОЛЯКОВА.

При этом как работодатель, так и работник получает массу преимуществ. Например, ценному специалисту, живущему на другом конце страны, не нужно никуда переезжать. Также доход сотрудника может быть увеличен за счет сокращения расходов на обслуживание офиса. Человек, который работает на удаленном доступе, самостоятельно выстраивает свой график, у него повышаются ответственность и отдача. «Интересно, например, что Google разрешает своим сотрудникам 25% рабочего времени тратить на собственные проекты, и очень часто эти проекты - прорыв в развитии для самого Google», - продолжает Татьяна Долякова. Но для эффективной работы дома необходимы самодисциплина и серьезная самомотивация.

«Да, определенно, можно констатировать рост количества людей, работающих удаленно», - утверждает директор по продажам Kelly Services Наталья КУРАНТОВА. Такой формат работы несет в себе преимущества для работника. Так, происходит существенная экономия времени, которое было бы потрачено на дорогу. Человек меньше устает и более эффективен. Разумеется, внедрять такой формат работы можно только при определенных условиях. Не каждая организация готова к сложным трансформациям, и далеко не каждый сотрудник готов к кардинальному изменению. Ирина КРУТСКИХ, управляющий партнер консалтинговой группы «Триумф», отмечает, что формат удаленной работы можно внедрять при наличии как минимум трех составляющих: единой информационной базы задач, процессов, контроля; современной системы информационной безопасности, исключающей утечку данных компании; психологической готовности офисных сотрудников перейти на удаленную работу.