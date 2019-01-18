Бизнесу обещают "регуляторную гильотину"

Мнения приморских экспертов по эффективности данного нововведения разошлись

Проблему зарегулированности российского бизнеса можно решить с помощью «регуляторной гильотины». Об этом на Гайдаровском форуме заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Пересмотреть и отсечь ненужные нормативные акты, устанавливающие обязательные требования к бизнесу при проверках, правительство планирует к 1 февраля 2020 года. Мнения приморских экспертов по эффективности данного нововведения разошлись, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Медведев подчеркнул, что экономический рывок сможет произойти только в условиях снижения нагрузки на бизнес.

Смысл принципа «гильотины» в следующем: все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований.

По оценке приморских экспертов, наиболее зарегулированные отрасли в регионе на сегодняшний день – это транспорт, строительство, отдельные виды производств, а также, услуги для населения и торговля товарами, где много требований в области санэпиднадзора.

Председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко уверен, что политика так называемой «регуляторной гильотины» - абсолютно правильная, однако конкретный результат будет зависеть от того, на каких принципах будет на практике осуществляться «зачистка» правового поля от нормативных правовых актов, создающих проблемы регулирования в деятельности бизнеса и соответствующие административные барьеры. «На сегодняшний день мы как одно из ведущих профессиональных объединений отечественного бизнеса получаем достаточно много сигналов о подобной зарегулированности, нередко необходима более активная работа наделенных властными полномочиями инстанций, к примеру, уполномоченных по правам предпринимателей на уровне регионов. Если «отфильтровка» будет осуществляться на основе тематических направлений бизнеса – то есть по отраслям хозяйственной деятельности, а также будут исключаться устаревшие нормы права, то это должно принести позитивный эффект», - рассказал Тимченко.

Кандидат экономических наук по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством» и «Финансы, денежное обращение и кредит» Максим Кривелевич в эффективность «гильотины» не верит. Более того, он называет заявление Медведева о скором введении «регуляторной гильотины» очередной попыткой правительства отвлечь внимание россиян от насущных проблем:

«Покровительство постоянно создает различные псевдоновости, лейтмотив которых не меняется: «подождите еще чуть-чуть». Нам пытаются внушить, что вот-вот закон станет обязательным к исполнению для всех, без исключения, со дня на день в стране будет наведен порядок, жить станет проще и «веселее» и тому подобное. Такие «новости» создаются с целью отвлечь внимание общества от той непростой экономической ситуации, которая сложилась в стране. Но по факту, чиновников меньше не станет, закон по прежнему не будет исполняться нигде и никогда, особенно теми, кто «имеет деньги на его неисполнение», а санкции в отношении простых людей будут становиться все более жесткими», - высказывает свою точку зрения Кривелевич. Подробнее о проблемах приморских предпринимателей и «регуляторной гильотине», направленной на их решение, читайте в ближайшем выпуске Деловой газеты «Золотой Рог».

Фото с сайта Government.ru.