У премьера Медведева опять не получилось

Реформы Дмитрия Медведева не повлияли на то, как правоохранительные органы и суды преследуют предпринимателей. Ситуация изменилась только благодаря общим либеральным реформам, считают эксперты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При президенте Дмитрии Медведеве не удалось создать особый правовой статус для предпринимателей, а число подсудимых по экономическим делам снизилось по всем социальным группам благодаря общим либеральным реформам уголовного законодательства, пишет РБК. Такие выводы содержатся в докладе Института проблем правоприменения (ИПП) «Уроки либерализации: отправление правосудия по уголовным делам в экономической сфере в 2009–2013 годах» (есть у РБК). Как отмечается в тексте, снижение количества осужденных не связано с основными нововведениями, которые зависели от наличия статуса предпринимателя.

ИПП при Европейском университете в Санкт-Петербурге изучает судебную статистику и правоприменение. Институт также занимается разработкой реформ: например, в 2013 году совместно с Комитетом гражданских инициатив бывшего министра финансов Алексея Кудрина ИПП предложил упразднить Следственный комитет, ФСКН и МВД, создав муниципальную, региональную и федеральную полицию.

Доклад подготовила младший научный сотрудник института Ирина Четверикова. Анализ проводился на основе информации о судебных процессах за 2009–2013 годы. «В исследовании использовались дезагрегированные данные, то есть не сводная информация, а данные о каждом подсудимом. Это позволяет сопоставлять конкретные случаи и делать выводы о тенденциях», — отмечается в тексте. Массив информации содержит сведения о социальных характеристиках подсудимых, особенностях квалификации преступлений и расследовании дел.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.