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В России придумали новый неожиданный налог

17 Ноября 2017, 08:19 | В России

Платить его придется несколько раз в год

В России могут ввести утилизационный сбор на обувь. Идею нового налога прорабатывают сейчас в Минпромторге. Вопрос о целесообразности этого налога будет рассмотрен на заседании правительства 20 ноября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Минпромторг взялся за разработку «налога на тапочки» после поручения президента РФ Владимира Путина, пишет «Российская газета». В сентябре Путину пожаловались на недобросовестных поставщиков обуви в Российском союзе кожевников и обувщиков. Там отметили, что до 80% обувного рынка России сегодня занимает импортная продукция, при этом 65% — это всевозможные синтетические заменители обуви по цене 4,5 доллара за пару, писала «Национальная служба новостей».

В Минпромторге считают, что решить вопрос по утилизационному сбору в отношении обуви можно за счет маркировки продукции. «Каждый участник рынка будет учтен и, соответственно, не сможет уклониться от уплаты утилизационного сбора. В данной ситуации как раз может быть успешно применен механизм ФНС России, когда маркировка будет строго привязана к уплате утилизационного сбора», — считают в ведомстве. Таким образом, каждый раз при покупке обуви россияне будут вносить налог на ее утилизацию.

Чиновники считают, что пилотный проект по маркировке обуви может быть запущен уже в следующем году.

В сентябре Минстрой РФ предложил обязать бизнес самостоятельно платить за утилизацию мусора. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», новые обязанности могут возложить на производителей и поставщиков товаров, которым предложат на выбор либо самим утилизировать отходы, либо платить утилизационные сборы, которые будут поступать в региональные бюджеты.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: опт  сбор  налог  экология  утилизация  торговля  обувь  Минпромторг  мусор  маркировка 



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