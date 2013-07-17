"Ростелеком" делает ставку на тяжелый контент

ОАО «Ростелеком» концентрирует основные усилия на развитии услуг фиксированного широкополосного доступа (ШПД) и IPTV. Мобильную связь оператор, по крайней мере в ближайшие годы, будет рассматривать как комплиментарную услугу.

«Мы планируем увеличить усилия по развитию транспортных сетей для предоставления тяжелого контента», - заявила старший вице-президент - коммерческий директор «Ростелекома» Лариса ТКАЧУК.

По ее словам, пакетные предложения фиксированного ШПД и IPTV - «уникальная ниша» для «Ростелекома», мобильные технологии «вряд ли предоставят такие же возможности по скорости и скачиванию тяжелого контента».

«Ростелеком» в настоящее время проводит инвентаризацию сетей, чтобы определить параметры модернизации: для предоставления услуг IPTV не подходит технология ADSL, которую в настоящее время используют 67% абонентов ШПД компании. Компания будет увеличивать количество пройденных домохозяйств (новые сети строятся по оптоволоконным технологиям GPON и FTTx) и модернизировать инфраструктуру ADSL, заменяя ее оптоволокном.

«Ростелеком» также намерен активизировать продвижение услуг, улучшить сервис, внедрять «активные продажи».

Мобильную связь «в ближайшие пару лет мы будем рассматривать как комплиментарную в фиксированному ШПД», отметила Лариса Ткачук.

По ее словам, «чтобы полноценно конкурировать в мобильной составляющей, нужно время и деньги». «У нас такого времени и денег нет», - добавила она. Кроме того, выручка от голосовых услуг в мобильных сетях не растет, драйвер доходов - это передача данных. Задача «Ростелекома» - стать лучшим оператором интернета в России, технология - вторична, будущее - за комбинированными сетями, уверена Лариса Ткачук.

«Ростелеком» построил сети 3G в 24 регионах, а в 17 из них начал оказывать услуги, в том числе в Приморье на базе «дочки» ЗАО «АКОС».

Также «Ростелеком» ведет переговоры с операторами «большой тройки» и Tele2 Russia о сотрудничестве по модели виртуального оператора (MVNO), но они проходят сложно, так как у сотовых компаний мало свободного сетевого ресурса и нет желания пускать к себе потенциально опасного конкурента.

«Ростелеком» пока не определил схему реорганизации мобильных активов: у компании есть несколько сотовых «дочек» («Скай Линк», НСС, «Байкалвестком», «Акос» и т.д.), и собственные сети. «Прорабатываются различные варианты, как дальше управлять мобильной связью. Все дочерние компании нужно приводить к одному знаменателю», - сказала Лариса Ткачук. При этом она отметила, что отдельная вертикаль управления мобильными активами создаваться не будет, не исключив, что для интеграции компаний будет создан временный проектный офис.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.