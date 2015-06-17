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Наркоманов, алкоголиков и игроманов ограничат в правах
Пленум Верховного суда России намерен разъяснить тонкости процедуры, как и когда можно ограничивать в правах граждан, к примеру, подсевших на игру, иглу или алкоголь, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Закон разрешает брать таких людей под персональную опеку, но, по словам экспертов, подобной практики еще нет. Ждем прецедентов.
В ближайшее время дело может сдвинуться с мертвой точки, и хронические игроки перестанут быть хозяевами своим кошелькам. Вчера пленум Верховного суда России обсудил проект постановления «О некоторых вопросах применения общих положений части первой Гражданского кодекса». Под сухим названием скрываются горячие темы, многие из которых еще только прорастают на нашем правовом поле.
Два года назад вступил в силу первый блок масштабных поправок в Гражданский кодекс, заложивший ряд принципиальных новаций.
Одна из резонансных норм разрешила ограничивать дееспособность больных алкоголизмом, наркоманией и - внимание! - игроманией. Ведь рулетка для кого-то стала хуже наркотика. Человек, который все время ставит на черное, а получает «зеро», с тех пор приравнивается к алкоголику.
Беда такого гражданина нередко перестает быть личной. Для многих семей игроман или алкоголик превращается в тяжкое бремя. Но теперь есть правовое лечение: такого гражданина можно признать ограниченно дееспособным.
Как пояснил в свое время председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ, «ограничение дееспособности подразумевает установление попечительства над гражданином».
По словам экспертов, здесь есть две составляющие: юридическая и медицинская. В первую очередь игромания - медицинский факт, считают специалисты. Но решать вопрос об ограничении дееспособности должен суд при наличии заключения медиков. При этом есть обязательное условие: увлечение человека игрой должно наносить вред семье. Допустим, он проигрывает в карты все деньги, может проиграть машину и квартиру, оставить семью без крыши над головой.
«Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в интересах его семьи и близких», - поясняет Павел Крашенинников. Если человек избавится от своих пристрастий, он сможет вернуть себе полную дееспособность также через суд.
Однако до сих пор правоприменители, похоже, опасались приступить к подобной процедуре. Это вполне объяснимо: быть первым в подобном случае не только трудно, но и опасно для карьеры. Зато после утверждения постановления пленума Верховного суда у правоприменителей появится руководство к действию.
Один из важных вопросов: как доказать, что игра или выпивка стали мешать жизни? Как говорится в проекте постановления, «в качестве доказательств пристрастия лица к азартным играм, злоупотребления им спиртными напитками или наркотическими средствами могут быть использованы любые средства доказывания из числа перечисленных в статье 55 ГПК РФ».
Это значит, доказать, что увлечение, например, картами или рюмкой уже идет во вред, можно будет в том числе с помощью видеозаписей. Также суды будут вправе прислушаться к показаниям свидетелей, заключениям экспертов и прочее. При этом для ограничения дееспособности выпивающего гражданина не потребуется официального диагноза «хронический алкоголизм» или «наркомания».
«Злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими средствами, дающим основание для ограничения дееспособности гражданина, является такое их употребление, которое находится в противоречии с интересами его семьи и влечет расходы, ставящие семью в тяжелое материальное положение», - поясняется в проекте. Иными словами, болезнь как таковая вовсе не обязательна. Речь может идти и о домашних алкоголиках, человеческого облика они еще не потеряли, но семья от них уже плачет.
А под пристрастием к азартным играм предлагается понимать «психологическую зависимость, которая помимо труднопреодолимого влечения к игре характеризуется расстройствами поведения, психического здоровья и самочувствия гражданина, проявляется в патологическом влечении к азартным играм, потере игрового контроля, а также в продолжительном участии в азартных играх вопреки наступлению неблагоприятных последствий для материального благосостояния членов его семьи».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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