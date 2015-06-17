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За первый квартал пассажиров добавили только "Аэрофлот" и "Россия"
Совокупный пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам первого квартала 2015 года составил 17 млн человек, что на 2,3% ниже аналогичного периода прошлого года. При этом на долю пяти крупнейших российских авиакомпаний («Аэрофлот», «Трансаэро», «Сибирь», «Россия» и «ЮТэйр») пришлось 66,9% от общего числа перевезенных пассажиров, что на 1,2% хуже, чем годом ранее, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В первом квартале только два перевозчика из пяти показали рост трафика: «Аэрофлот» - на 9,8%, «Россия» – почти на 22%. Последняя поднялась на четвертое место в рейтинге, обогнав «ЮТэйр», потерявшую 36% пассажиров, «Сибирь» и «Трансаэро» с января по март 2015 года потеряли по 6% трафика.
На международных направлениях было перевезено 7,4 млн человек (-15,6% к первому кварталу 2014 года). На внутрироссийских направлениях перевозки увеличились на 11,4% - до 9,6 млн человек.
Пассажирооборот за квартал 2015 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился на 9,7% - до 44,1 млрд пассажирокилометров. На фоне снижения пассажирских перевозок в январе - марте 2015 года объем грузовых перевозок вырос. Так, авиакомпании РФ перевезли груза и почты в объеме 231,8 тыс. тонн, что на 4,6% или на 10,1 тыс. тонн выше итога 1 квартала 2014 года. Процент занятости пассажирских кресел составил 74,8%, что показывает снижение на 1,3 п.п. или на 1,71%.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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