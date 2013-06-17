На всей территории России отменят "внутрисетевой роуминг"

Государственная Дума к сентябрю 2013 года внесет в законопроект «О связи» поправки о «внутрисетевом роуминге», который позволит платить абоненту по местным тарифам за пределами своего региона.

Проект закона об отмене «внутрисетевого роуминга» предусматривает отмену роуминга внутри сети по всей территории России. Таким образом абонент может платить по местным тарифам, находясь в другом регионе за тысячи километров от родного города. А звонки в другие города будут оплачиваться как междугородные.

В новом варианте законопроекта говорится, что при выезде абонента из домашнего региона оператор обязан временно изменить условия его тарифного плана на действующие в том регионе, куда тот приехал. Входящий звонок из домашнего региона не может стоить больше, чем абонент заплатил бы за такой же междугородный вызов из своего региона в тот, где он находится. Ну а в пределах одного региона все входящие звонки должны быть бесплатными.

В то же время в связи с отменой внутрироссийского роуминга, могут подорожать базовые тарифы для всех абонентов, поэтому выгоду от этих изменений получат лишь 5% пользователей, которые часто выезжают за пределы своего региона.

Операторы пока не понимают, как реагировать на новый законопроект: для выполнения всех его пунктов необходимо проводить серьезную модернизацию сети. А если осенью закон примет Госдума, вступить в силу он может уже в марте 2014 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) давно говорит об отмене внутрироссийского роуминга и возможности общения по местным тарифам с добавлением междугородной составляющей, отметил начальник управления ФАС Дмитрий Рутенберг.

Как считает Пресс-секретарь «Соник Дуо» (торговая марка «Мегафон») Юлия Дорохина, правильнее было бы, чтобы абонент мог сам выбрать «местный тариф», так как идея подписать абонента на «местный» тариф пока неясна.

Ее коллега из «Вымпелкома» Анна Айбашева убеждена, что перед отменой внутрисетевого роуминга необходимо модернизировать сети и регулировать пропуск трафика, на все это уйдет не менее семи лет. Сейчас в сотовых сетях не передается информация о местонахождении абонента: чтобы определить, например, пришел ли звонок из того региона, где он находится, или из другого, надо модернизировать сети и изменить регулирование пропуска трафика. В любом случае к 1 марта 2014 года исполнить требования проекта с учетом услуги сохранения номера при смене оператора невозможно.

В больших странах внутрисетевой роуминг – необходимость, считает представитель «Tele2 Россия» Константин Прокшин: его отмена может привести к увеличению базовых тарифов для всех абонентов, так что выиграют менее 5% пользователей, которые часто выезжают за пределы своего региона. А таким абонентам операторы и так предлагают много выгодных тарифных опций.

Ранее, как сообщал Gudok.ru, «Большая тройка» сотовых операторов приводила несколько аргументов против отмены роуминга. Отмена платы за входящие звонки во внутрисетевом роуминге заставит участников рынка поднять цены на другие свои услуги, считают они. «Существование внутрисетевого роуминга в России обусловлено законодательством и историей развития сотовой связи в стране. Внесение точечного изменения в закон потребует пересмотра множества существующих регламентов, а также некоторых технологических изменений в работе сети», - говорят в пресс-службе МТС.

Gudok.ru