Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Tele2 Журналы" зашли в AppStore
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, представляет мобильное приложение «Tele2 Журналы» для операционной системы iOS. С момента запуска сервиса для чтения периодических изданий количество его активных пользователей превысило 15 тысяч человек.
Клиенты Tele2 могут читать различные популярные журналы на мобильных устройствах и компьютерах, используя удобный сервис «Tele2 Журналы». На портале доступны периодические издания о моде, красоте, детях, психологии, автомобилях, экономике, бизнесе, досуге и др. Журналы можно просматривать даже при отсутствии доступа к сети, а понравившиеся издания и статьи – добавлять в папку «Избранное» или загружать на смартфон.
Владельцы iPhone и iPad теперь также могут оценить все преимущества сервиса «Tele2 Журналы» – приложение уже доступно в AppStore. Ранее Tele2 представила мобильное приложение в Google Play. Читать периодические издания можно и на сайте magazines.tele2.ru.
На сегодняшний день на портале абонентам Tele2 доступно свыше 100 периодических изданий и более 3 000 выпусков журналов, включая архивные. Наибольшей популярностью пользуются издания о технологиях и мужские журналы – им отдают предпочтение по 23% пользователей. На третьем месте рейтинга оказались деловые издания – свыше 17% клиентов выбирают именно эту категорию.
Самыми читаемыми журналами сервиса стали Maxim, «Популярная механика», AD, «АвтоМир» и Forbes. Чаще всего пользователи сохраняют в приложении статьи из Playboy, Men’s Health, Psychologies, «Популярной механики» и «Русского репортера».
Чтобы оформить подписку на «Tele2 Журналы», необходимо активировать ее в веб-версии сервиса в разделе «Профиль», отправить с мобильного телефона SMS с текстом «1» на короткий номер 368 или набрать USSD-команду *368#. Новым пользователям сервиса Tele2 предлагает бесплатный доступ к периодическим изданиям на 7 дней. После окончания пробного периода взимается абонентская плата в размере 9 рублей в сутки.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- "Tele2 Журналы" зашли в AppStore
- Индекс вовлеченности в Tele2 выше среднего по России и в мире
- Владельцу "ВымпелКома" ищут директора и модель
- "МегаФон" хочет купить ритейлера "Связной"
- Tele2 подвела итоги 2017 года: выручка оператора выросла на 16,2%
- Tele2 и ЮНИСТРИМ стали партнерами
- "Интерактивное ТВ" от "Ростелекома" победило в номинации "Лучшая инновационная услуга оператора"
- "Ростелеком" отразил атаки вируса Bad Rabbit на сети корпоративных клиентов компании
- "Технологии зачастую обгоняют наши потребности"
- Обратившиеся в контактный центр Tele2 ставят самую высокую оценку сервису оператора
Новости раздела
- "Tele2 Журналы" зашли в AppStore
- Индекс вовлеченности в Tele2 выше среднего по России и в мире
- Салоны красоты будут отказывать в обслуживании таким людям
- Владельцу "ВымпелКома" ищут директора и модель
- Ставка пошла вниз
- АНКОР и Randstad представят результаты крупнейшего независимого исследования привлекательности бренда работодателя
- "МегаФон" хочет купить ритейлера "Связной"
- СДС-Уголь: в освоении ресурсов - комплексная безопасность и бережное природопользование
- Бизнес-гороскоп: От Водолеев может уплыть кошелек
- Россия все больше привлекает исламских туристов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сын главы Сахалина открывает свой бизнес в Приморье
- "Серый дом" превращается в филиал "Сумотори"
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Цены на бензин поднимутся
- Многие приморцы по-прежнему тщетно ждут налоговых уведомлений
- Жена Дарькина позвала супруга помочь с управлением банком "Приморье"
- В деле Игоря Пушкарева оказалось много странных материалов
- Долгострой начинает размораживаться
- Циклон принесет во Владивосток снег с дождем
- Visa и MasterСard запускают новый сервис по переводам с карты на карту