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"Tele2 Журналы" зашли в AppStore

17 Апреля 2018, 16:28 | В России

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, представляет мобильное приложение «Tele2 Журналы» для операционной системы iOS. С момента запуска сервиса для чтения периодических изданий количество его активных пользователей превысило 15 тысяч человек.

Клиенты Tele2 могут читать различные популярные журналы на мобильных устройствах и компьютерах, используя удобный сервис «Tele2 Журналы». На портале доступны периодические издания о моде, красоте, детях, психологии, автомобилях, экономике, бизнесе, досуге и др. Журналы можно просматривать даже при отсутствии доступа к сети, а понравившиеся издания и статьи – добавлять в папку «Избранное» или загружать на смартфон.

Владельцы iPhone и iPad теперь также могут оценить все преимущества сервиса «Tele2 Журналы» – приложение уже доступно в AppStore. Ранее Tele2 представила мобильное приложение в Google Play. Читать периодические издания можно и на сайте magazines.tele2.ru.

На сегодняшний день на портале абонентам Tele2 доступно свыше 100 периодических изданий и более 3 000 выпусков журналов, включая архивные. Наибольшей популярностью пользуются издания о технологиях и мужские журналы – им отдают предпочтение по 23% пользователей. На третьем месте рейтинга оказались деловые издания – свыше 17% клиентов выбирают именно эту категорию.

Самыми читаемыми журналами сервиса стали Maxim, «Популярная механика», AD, «АвтоМир» и Forbes. Чаще всего пользователи сохраняют в приложении статьи из Playboy, Men’s Health, Psychologies, «Популярной механики» и «Русского репортера».

Чтобы оформить подписку на «Tele2 Журналы», необходимо активировать ее в веб-версии сервиса в разделе «Профиль», отправить с мобильного телефона SMS с текстом «1» на короткий номер 368 или набрать USSD-команду *368#. Новым пользователям сервиса Tele2 предлагает бесплатный доступ к периодическим изданиям на 7 дней. После окончания пробного периода взимается абонентская плата в размере 9 рублей в сутки.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: tele2  appstore 



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