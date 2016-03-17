В России назревает массовый отказ самозанятых от бизнеса

Минэкономразвития не поддерживает предложение Минтруда по изменению формулы расчета страховых взносов индивидуальных предпринимателей (ИП), которое приведет к увеличению нагрузки на малый и средний бизнес, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

После обсуждения с деловым сообществом (Торгово-промышленной палатой, общественной организацией МСП «Опора России», корпорацией МСП) ведомство пришло к выводу, что инициатива Минтруда не учитывает реалий и может привести к прекращению деятельности значительного количества ИП, хотя в прошлом году наблюдалось небольшое, но принципиальное увеличение зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, пишут «Известия».

Как сообщил «Известиям» источник в Минэкономразвития, ведомство в настоящий момент рассматривает предложения Минтруда и Минфина. Однако позиция Минэкономразвития по этому вопросу вполне сформировалась. Так, ведомство на данный момент видит по большей части минусы в изменении формулы расчета страховых взносов в ПФР и ФФОМС.

На данный момент страховые взносы ИП в ПФР рассчитываются по формуле: МРОТ, помноженный на 12 (месяцев) и на ставку взноса (26%). Если доход предпринимателя составляет более 300 тыс рублей, то он дополнительно уплачивает 1% от суммы, превышающей трехсоттысячный доход. Минтруд предлагает отказаться от надбавки в 1% и ввести повышающий коэффициент, который в 2017 году составит 1,2, а потом ежегодно будет повышаться. По расчетам (содержатся в письме директору департамента МСП Минэкономразвития Максиму Паршину), которые специально по обращению Минэкономразвития сделала «Опора России», если в следующем году будет применяться новая формула, то страховой взнос для ИП с доходом до 300 тыс. рублей составит 24,7 тыс. рублей (по старой формуле — 20,6 тыс. рублей). То есть рост составит почти 20%. Максимальный взнос для предпринимателей, которые зарабатывают порядка 14 млн рублей, достигнет почти 164,8 тыс. рублей.

Что касается взносов на обязательное медицинское страхование, то в пропорциональном отношении рост нагрузки может быть еще больше. Например, в Москве она увеличится на 25,8%, а на Чукотке — на 76,8%. Причем максимально изменение ударит по предпринимателям с самыми невысокими доходами, отмечают в «Опоре».

— При подготовке инициатив не учтена посильность нагрузки на самозанятое население, поскольку большая часть таких граждан получает невысокий доход от предпринимательской деятельности, — заявил источник «Известий» в Минэкономразвития. — Также не приняли во внимание, что предполагаемое увеличение ставит ИП в неравные условия с наемными работниками, за которых работодатели могут уплачивать страховые взносы исходя из фактической заработной платы, в том числе и МРОТ.

Поэтому, подчеркивает собеседник «Известий», нововведение приведет к перераспределению пенсионных средств в пользу низкооплачиваемых наемных работников, что фактически будет дискриминировать самозанятых граждан.

— При этом размер пенсии будет одинаковым, — отметил источник «Известий».

Заниматься собственным бизнесом для ИП будет просто невыгодно. Поэтому чувствительный малый бизнес, уверен собеседник «Известий», на повышение административной нагрузки ответит или прекращением деятельности, или уходом в тень. В «Опоре» тоже напоминают, чем закончилось последнее повышение страховых взносов для ИП, которое произошло в 2013 году. Тогда чуть более чем за год число зарегистрированных ИП сократилось на 17,3%, или на 607 тыс.

В Минэкономразвития приводят и такой аргумент против инициативы Минтруда — рост безработицы, что приведет к дополнительной нагрузке на службы занятости.

— А с учетом того, что с 2014 года наблюдается устойчивая тенденция к сокращению вакансий, которые находятся в распоряжении служб занятости, есть опасения, что инициатива может привести не к росту доходной части ПФР, например, а, наоборот, потребует выделения дополнительных средств по выплате пособий по безработице, — прогнозирует источник «Известий» в Минэкономразвития.

«Опора» в своем письме тоже высказывает сомнение, что изменения приведут к увеличению взносов. Так, Минтруд предполагает, что новая формула может принести дополнительно 14 млрд рублей уже в 2017 году, а к 2021 году, когда повышающий коэффициент достигнет максимального значения, этот доход вырастет до 53 млрд рублей. В «Опоре» напоминают, что в 2013 году тоже планировали собрать дополнительно 47 млрд рублей, а получилось наоборот — из-за ухода ИП ПФР недополучил 20 млрд рублей.

— Видимо, хотим потерять еще больше, — говорит первый вице-президент «Опоры» Павел Сигал, добавляя, что он категорически против инициативы Минтруда.

Источник «Известий» в Минэкономразвития указывает еще на один момент:

— Минтруд и Минфин отмечают, что они хотят внести изменения в связи с тем, что старый подход к уплате страховых взносов неэффективен. Но не указывают критерии, что именно считают эффективным. При этом в прошлом и позапрошлом годах ФНС отметила рост зарегистрированных ИП на 2,5%. На мой взгляд, это свидетельствует, что люди адаптировались к действующему порядку уплаты взносов во внебюджетные фонды.

И руководитель практики инвестиционного консультирования ФБК Роман Кенинсберг советует не трогать то, что постепенно начинает снова работать:

— ИП воспринимает предполагаемое нововведение как дополнительный налог, хотя ему обещали до 2018 года дополнительную нагрузку не вводить. В итоге это подрывает доверие к фискальной системе, что может привести к закрытию микропредприятий, — пояснил он.

По словам старшего аналитика Национального рейтингового агентства Егора Иванова, повышение взноса сейчас несильно увеличит сборы ПФР, при этом негативно отразится на самозанятом населении. Он уверен, что новацию целесообразно было бы отложить на год-два.

В Минтруде отказались от комментариев, в Минфине не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.