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"Ростелеком" заключил госконтракт с Рособрнадзором на организацию видеонаблюдения за ЕГЭ в 2016 году
«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2016 году. Сумма заключенного федерального контракта составляет 75 млн рублей. Сроки реализации контракта – с 21 марта по 17 октября 2016 года, сообщает Делоая газета "Золотой Рог".
При проведении ЕГЭ в этом году более 35 тыс. аудиторий будут транслироваться в режиме онлайн на портал www.smotriege.ru. Для этих целей будет выделен центр обработки данных, расположенный в Москве.
Общее время проведения трансляции составит 30 дней в период трансляции с 21 марта по 30 июня, в оставшееся время Портал будет работать в режиме отображения архивных данных.
Одновременно с порталом смогут работать не менее 10 тысяч пользователей.
Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер 8-800-100-4312.
Специалисты Компании будут осуществлять мониторинг функционирования доработанного программного обеспечения для программно-аппаратных комплексов, техническую поддержку портала в дни проведения государственной итоговой аттестации и его защиту от DDOS-атак. С этой целью выделен номер 8-800-200-43-12.
В ситуационно-информационном центре (СИЦ) Рособрнадзора в Москве «Ростелеком» будет транслировать на видеостену данные из 85 регионов страны в период проведения экзаменов. Это позволит собирать общую информацию в СИЦ и осуществлять оперативный контроль за процессом проведения ЕГЭ.
«Стратегическая задача проекта видеонаблюдения за ЕГЭ – обеспечить проведение государственной аттестации максимально объективно и прозрачно с равными условиями для выпускников школ по всей стране. Мы уверены, что благодаря нашей системе видеонаблюдения полученные результаты достоверно и честно отразят уровень подготовки российских выпускников», – заявила Вице-Президент ПАО «Ростелеком» Ольга Румянцева.
«Наша Компания на сегодняшний день располагает уникальной системой со всеми необходимыми техническими и интеллектуальными ресурсами, а также ценными наработками для решения подобных задач. Успех проекту обеспечивает изображение, которое передается с хорошим качеством и без задержек, полученное с помощью установленных в школах программных комплексах. Для видеонаблюдения за ЕГЭ в 2016 году мы будем использовать лучшие решения, выработанные при реализации проектов видеонаблюдения в предыдущие годы», - подчеркнула она.
Досье "Золотого Рога": Макрорегиональный филиал «Ростелеком - Дальний Восток»» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальнего Востока и объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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