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Россия увеличила импорт мяса и молока

17 Марта 2016, 17:00 | В России

Россия в январе увеличила импорт мяса (за исключением мяса птицы), рыбы и молока, сократив импорт сахара-сырца, цитрусовых и какао-продуктов. Импорт свежего и мороженого мяса (без учета мяса птицы) вырос в 1,7 раза, до 27,8 тыс. тонн (на $75,2 млн) с 16,7 тыс. тонн (на $48,7 млн) в январе 2015 года, следует из данных Федеральной таможенной службы, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Импорт мяса птицы сократился на 32,7%, до 10,3 тыс. тонн (на $13,2 млн) с 15,3 тыс. тонн (на $23,8 млн) годом ранее.

Поставки рыбы на российский рынок в январе выросли до 27,5 тыс. тонн (на $61,5 млн) с 26,2 тыс. тонн (на $65 млн).

Импорт молока и сгущенных сливок увеличился до 12,9 тыс. тонн (на $25,5 млн) с 12,6 тыс. тонн (на $24,8 млн). Поставки сливочного масла выросли в 1,6 раза, до 6,8 тыс. тонн (на $20,1 млн).

Импорт растительного масла в январе составил 0,1 тыс. тонн (на $0,1 млн), как и годом ранее.

Благодаря хорошему урожаю сахарной свеклы значительно упал импорт сахара-сырца - в 9,4 раза, до 15,4 тыс. тонн (на $4,9 млн) с 144,7 тыс. тонн (на $58,2 млн). Импорт белого сахара при этом увеличился - до 32,6 тыс. тонн (на $17 млн) с 24,4 тыс. тонн (на $14,9 млн) в январе 2015 года.

Сократился импорт какао-бобов - до 0,6 тыс. тонн (на $1,9 млн) с 0,8 тыс. тонн (на $2,8 млн), а также продуктов, содержащих какао, - до 4,1 тыс. тонн (на $17,7 млн) с 5 тыс. тонн (на $22,8 млн) в январе прошлого года.

Также снизился импорт цитрусовых - на 22,9%, до 142,8 тыс. тонн (на $101 млн) с 185,1 тыс. тонн (на $134,3 млн).

Импортные поставки кофе в январе выросли до 12,7 тыс. тонн (на $31,2 млн) с 10,7 тыс. тонн (на $36,2 млн), импорт чая сократился до 10,4 тыс. тонн (на $37,3 млн) с 11,3 тыс. тонн (на $42,1 млн) в январе 2015 года.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кризис  рынок  импорт 



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