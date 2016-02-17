В России впервые за долгие месяцы выросло промышленное производство

Взгляд БКС: Главная причина улучшения динамики промпроизводства – сдвиг в эффекте базы. Реальное же восстановление вряд ли возможно до снижения кредитных ставок – во 2016 или 2017 г., сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Новость: Промпроизводство в январе в России сократилось на 2.7% г/г, или на 19.7% м/м, сообщает Росстат. Показатель соответствует консенсус-прогнозам и несколько отстает от наших ожиданий. С корректировкой на сезонность, промпроизводство впервые с сентября 2015 г. показало рост (+0.4% м/м).

Наиболее заметный рост – в электроэнергетике (2.5% г/г) и горнодобывающей промышленности (0.4%). Обрабатывающая промышленность продолжает сокращаться (-5.6% г/г), хотя темпы замедлились по сравнению с концом 2015 г. В годовом сопоставлении драйверами роста для промпроизводства стали: добыча природного года (1.6% г/г), пищевая промышленность (рост объемов мясопереработки – 12.2% г/г), потребительские товары (текстильная промышленность показала рост на 25.4% г/г), а также химическая промышленность и производство некоторых видов промышленного оборудования. Объемы выпуска ювелирных изделий также увеличились – более чем на 17% г/г; производство электроэнергии возросло на 2.5% г/г.

Лидеры падения – металлургия, производство стали, строительных материалов и автомобилей. В то же время существенно сократились объемы выпуска в секторах, зависящих от инвестиций: металлургия, производство стали, строительных материалов и автомобилей. Выпуск автомобилей в России упал в январе на 40.4% г/г.

Сдвиг фактора базы будет способствовать дальнейшему улучшению динамики промышленного производства в годовом сопоставлении в ближайшие несколько месяцев. Тем не менее реальное восстановление промышленного сектора вряд ли произойдет до позитивных изменений в динамике инвестиций, которые станут возможными после снижения кредитных ставок, что сделает кредиты более доступными для корпоративных и частных заемщиков. По нашим оценкам, снижения ставок можно ожидать после сокращения инфляционного давления – во 2П16 или в 2017 г. в зависимости от темпов стабилизации нефтяных цен. В рамках базового сценария (средняя цена на нефть $54 за барр. по итогам 2016 г.) мы прогнозируем рост промпроизводства на 1.2% г/г в этом году. При среднем уровне нефтяных котировок $45 за барр. или ниже промпроизводство, вероятно, вновь покажет спад, однако меньший, чем в 2015 г., когда снижение составило 3.4% г/г.

Владимир ТИХОМИРОВ, главный экономист ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.