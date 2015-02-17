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Проверять бизнес предлагают в два раза реже
Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Михаил Сердюк («Справедливая Россия») совместно с коллегой по фракции Ильдаром Самиевым подготовил поправки в федеральный закон, регулирующий государственный контроль юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Парламентарии предлагают увеличить период между проведением плановых проверок с 3 до 6 лет. По мнению народных избранников, подобное послабление благоприятно скажется на малом и среднем предпринимательстве в России.
Поправки предлагается внести в ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В ч. 2 ст. 9 закона предлагается заменить формулировку «один раз в 3 года» на «один раз в 6 лет». По мнению депутата Сердюка, инициатива полностью совпадает с курсом, который задал в своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. «Надо максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля», - заявил тогда президент.
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