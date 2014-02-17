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Regberry и Альфа-Банк — подготовка к регистрации ИП за 15 минут

17 Февраля 2014, 22:19 | В России

Теперь каждый, кому хотелось бы зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, может самостоятельно пройти всю процедуру, в том числе — корректно заполнить комплект документов для подачи в регистрирующий орган. Онлайн-сервис Regberry, поддержка которого осуществляется совместными усилиями разработчика ООО «СТК-Лаб» и ОАО «Альфа-Банк», даёт такую возможность.

Для ускорения процесса регистрации ИП можно прибегнуть к услугам юристов, однако это значительно увеличит конечную стоимость открытия собственного дела. Здесь на помощь начинающему предпринимателю, у которого и без того, как правило, нет лишних денег на старт, приходит новый сервис — Regberry, позволяющий подготовить документы для регистрации ИП бесплатно и быстро. Всеобщий доступ к сервису открыт по адресу www.regberry.ru

Преимущества сервиса Regberry становятся очевидными уже при первом знакомстве:

1. Заявление на регистрацию ИП, квитанцию об оплате госпошлины, заявление о переходе на УСН заполняются за 15 минут.

2. Доступный для понимания интерфейс позволяет быстро сориентироваться в этапах подготовки документов. Для этого не нужно обладать особыми навыками и знаниями.

3. В процессе заполнения шаблонов документов пользователь опирается на многочисленные подсказки. Кроме того, многие формы заполняются полу- или полностью автоматически. К примеру, работает автопоиск реквизитов ФНС. Таким образом, с Regberry невозможно допустить ошибку, если корректно вводить исходные данные.

4. Актуальность и качество документов гарантированы регистраторами с многолетним опытом, принявшими участие в создании сервиса. Это является основанием утверждать, что регистрация ИП пройдёт без проволочек почти в 100 % случаев.

5. При необходимости воспользоваться Regberry можно в дальнейшем для регистрации юридического лица.

Важно, что за пользование сервисом не взимается плата. При этом его возможности доступны в полном объёме: готовые документы хранятся в личном кабинете пользователя, он в любой момент может отредактировать их и вывести на печать.

Без сомнения, полезной для всех начинающих бизнесменов окажется информационная база сервиса, где представлены материалы, посвящённые не только старту собственного дела, но и дальнейшей деятельности индивидуального предпринимателя.

Потенциал Regberry был по достоинству оценён одной из крупнейших организаций России — Альфа-Банком. В результате заключения соответствующего договора на базе Regberry был создан сервис alfa.regberry.ru, призванный упростить жизнь начинающим предпринимателям, которые в дальнейшем, возможно, станут клиентами Альфа-Банка. Пользователь Regberry не обязан заключать, например, договор на ведение расчётного счёта именно в Альфа-Банке, однако последний оставляет за собой возможность связываться с ним, чтобы сообщить о новых предложениях, которые могут быть интересны владельцу малого бизнеса.

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Теги: стк-лаб  Альфа-банк  онлайн-сервис 



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