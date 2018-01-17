Пачки сигарет будут с цифровой маркировкой

Производители будут наносить на пачку сигарет цифровой код, с помощью которого будет прослеживаться путь пачки от производителя до потребителя, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.

Производство новых пачек сигарет в рамках стартовавшего 15 января в России эксперимента по внедрению цифровой маркировки табачных изделий начнется в феврале, в продажу они поступят в марте, говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий, который выступает оператором информационной системы проекта. "В феврале первая пачка с цифровой маркировкой выйдет с конвейера, в марте к проекту подключится розница, которая будет поставлять информацию о продаже продукции с помощью сканирования меток на онлайн-кассах", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаила ДУБИНА.

В ходе эксперимента, который продлится с 15 января по 31 декабря 2018 года, производители будут наносить на пачку сигарет сгенерированный специальными средствами цифровой код (электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix), с помощью которого будет прослеживаться путь пачки от производителя до потребителя. Таким образом контролирующие госорганы смогут получить доступ к сведениям об участниках эксперимента, их продукции, а также к данным о сгенерированных кодах и их передвижениях. Это позволит сделать рынок более прозрачным и снизить долю контрафакта, считают авторы эксперимента. К эксперименту уже присоединились крупнейшие производители табачной продукции, занимающие более 90% рынка, - компании JTI Россия, British American Tobacco Россия, Philip Morris International в России. Кроме того, по данным Центра развития перспективных технологий, в проекте примут участие дистрибьюторы ТК Мегаполис и ГК "СНС", розничные сети Metro CC, "Дикси" и "Лента", а также X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель").

Компании-импортеры планируют войти в проект во второй половине 2018 года.

Сигареты не подорожают

Часть оборудования, необходимого для производства экспериментальных партий сигарет, у производителей уже есть, а значит, компании не понесут в рамках проекта существенные затраты, которые отразятся на конечной стоимости товара. Об этом еще в сентябре 2017 года в рамках заседания комиссии по антиконтрафакту говорил министр промышленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ, и подтверждают представители компаний.

"Одним из преимуществ технологии цифровой маркировки является именно то, что она может работать на базовом оборудовании, как, например, принтеры, сканеры или компьютерная техника, которое уже установлено на табачных производствах и не требует кардинальной перестройки производственных линий и IT-систем", - сказал ТАСС вице- президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей КИСЕЛЕВ. По его данным, проведение эксперимента не повлечет за собой значительных расходов со стороны производителей и, следовательно, не приведет к увеличению стоимости сигарет в рознице. Впрочем, на первом этапе маркироваться будет только один бренд из портфеля JTI. В эксперименте также примет участие фабрика "Филип Моррис Ижора", на которой сейчас завершается подготовка производственных линий, необходимых для производства табачной продукции с новой маркировкой в ограниченном ассортименте. "По нашему мнению, использование современной цифровой технологии в новой маркировке не должно привести к существенному росту конечной стоимости продукта и перебоям в поставках продукции на российский рынок", - уверен вице- президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России Сергей СЛИПЧЕНКО. Ограниченную партию продукции с цифровой маркировкой планирует выпускать и компания «British American Tobacco Россия», которая планирует оснастить необходимым оборудованием одну производственную линию. "Часть оборудования для нанесения и считывания кодов у нас имеется, другую часть необходимо закупить и модернизировать", - пояснил руководитель отдела компании по противодействию нелегальной торговле табачными изделиями Максим КУРГАНСКИЙ.

Четвертый крупнейший игрок на табачном рынке, компания "Империал Тобакко", пока рассматривает возможность участия в эксперименте. Как сообщил директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам "Империал Тобакко" в России и Центральной Азии Георгий СОУСТИН, сейчас представители компании уточняют перечень оборудования, необходимого для вхождения в проект. После получения этой информации компании станет ясно, сколько времени потребуется предприятию для подготовки к участию в эксперименте. Производители табачной продукции надеются, что введение цифровой маркировки повысит прозрачность рынка. "Проведение эксперимента... позволит выйти на современное и комфортное для всех участников рынка решение, основанное на передовых российских цифровых технологиях и обеспечивающее прозрачность рынка и полноту налоговых доходов государства", - отмечает Сергей Киселев. Но в то же время "производитель незаконной продукции, товаропроводящая цепочка и потребитель такой продукции по-прежнему останутся вне официальной системы отслеживания", - добавляет Георгий Соустин.