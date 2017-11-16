Приморским казино придется несладко

Госдума удвоила ставку налога на игорный бизнес

Госдума приняла законопроект о повышении в два раза минимальных и максимальных размеров ставок налога на игорный бизнес, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Этот региональный налог взимается ежемесячно с каждого игрового стола, игрового автомата, процессингового центра тотализатора, процессингового центра и пункта приема ставок букмекерской конторы и тотализатора. Налог полностью уплачивается в бюджет по месту регистрации.

Ставки налога устанавливают власти регионов в определенных законом пределах, пишет «Интерфакс». До сих пор налог на один игровой стол мог составлять от 25 000 до 125 000 руб. в месяц, за один игровой автомат - от 1500 до 75 000 руб. в месяц, на один функционирующий процессинговый центр тотализатора - от 25 000 до 125 000 руб.

Также закон ввел в качестве самостоятельных объектов налогообложения процессинговые центры букмекерских контор и процессинговые центры тотализаторов, которые осуществляют учет интерактивных ставок. Для них установлены ставки в пределах от 2,5 млн руб. до 3 млн руб.

Налоговыми агентами закон считает и организации, которые выплачивают выигрыши участникам азартных игр и лотерей, равные или превышающие 15 000 руб. Минимум не подлежащего налогообложению дохода установлен на уровне 4000 руб.

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.

С 2009 г. игорный бизнес в России возможен только в специально выделенных региональных зонах, за их пределами законны только букмекерские конторы и тотализаторы.