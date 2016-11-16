Работников с ипотекой запретят увольнять

В Госдуму внесен проект закона, в соответствии с которым Трудовой кодекс РФ предлагается дополнить нормой, ограничивающей право работодателей увольнять работников, взявших ипотечный кредит на покупку квартиры или жилого дома, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В случае принятия нового закона таких сотрудников нельзя будет уволить ни в связи с сокращением штатов, ни после проваленной аттестации, показавшей недостаточную квалификацию и несоответствие занимаемой должности, пишет РБК.

Авторы законопроекта (депутаты Виталий Пашин и Данил Шилков из фракции ЛДПР) объясняют его разработку необходимостью дополнительной защиты ипотечников, значительную часть которых составляют молодые люди с малолетними детьми, в условиях сложной экономической обстановки.

«Нередки случаи, когда гражданин прикладывает все усилия для создания семьи, покупает квартиру в ипотеку на несколько лет, а через месяц по инициативе работодателя с ними расторгают трудовой договор по формальным причинам. Такой гражданин остается без средств для существования, с большим долгом по ипотеке. Как следствие, в таких ситуациях рушится семья, повышается количество совершенных правонарушений», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что принятие нового закона не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.