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Работников с ипотекой запретят увольнять
В Госдуму внесен проект закона, в соответствии с которым Трудовой кодекс РФ предлагается дополнить нормой, ограничивающей право работодателей увольнять работников, взявших ипотечный кредит на покупку квартиры или жилого дома, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В случае принятия нового закона таких сотрудников нельзя будет уволить ни в связи с сокращением штатов, ни после проваленной аттестации, показавшей недостаточную квалификацию и несоответствие занимаемой должности, пишет РБК.
Авторы законопроекта (депутаты Виталий Пашин и Данил Шилков из фракции ЛДПР) объясняют его разработку необходимостью дополнительной защиты ипотечников, значительную часть которых составляют молодые люди с малолетними детьми, в условиях сложной экономической обстановки.
«Нередки случаи, когда гражданин прикладывает все усилия для создания семьи, покупает квартиру в ипотеку на несколько лет, а через месяц по инициативе работодателя с ними расторгают трудовой договор по формальным причинам. Такой гражданин остается без средств для существования, с большим долгом по ипотеке. Как следствие, в таких ситуациях рушится семья, повышается количество совершенных правонарушений», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что принятие нового закона не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.
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