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Суд признал незаконным увольнение за плохую работу
Если испытательный срок истек, уволить сотрудника за плохие результаты нельзя, сообщает деловая газета «Золотой Рог». К такому выводу пришел Мособлсуд в определении по делу № 33-13330/2015. Мотивировочная часть решения опубликована на сайте суда. По мнению юристов после такого решения, работодатели могут получить тысячи исков от уволенных с формулировкой "за неудовлетворительные результаты".
В компанию «Барон-Системс» менеджером по продвижению устроился Евгений Соломатин. Компания установила ему испытательный срок в шесть месяцев, и через четыре месяца уволила его, как не справившегося с обязанностями. Экс-сотрудник не согласился с таким решением и обратился в суд, который встал на его сторону.
По мнению судей, так как должность господина Соломатина не относилась к руководящим («менеджер»), то компания была вправе назначить ему максимальный срок испытания не более, чем три месяца. И раз три месяца испытательного срока он прошел, уволить его за неудовлетворительные результаты нельзя, постановили судьи.
«Согласно ст.71 ТК РФ если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях», - отмечается в документе.
В итоге Евгений Соломатин был восстановлен на работе, ему также выплатили компенсации как за вынужденный прогул, так и за моральный ущерб.
По мнению экспертов, этой позицией могут воспользоваться любые уволенные с подобной формулировкой работники.
- В период кризиса подобные ситуации не редкость. Работодатели во время кризиса активнее пытаются сэкономить на своих работниках, поэтому чаще прибегают к различным уловкам, чтобы провести сокращение, уменьшить зарплаты, заменить работников на более "дешевых", - отмечает адвокат компании "Деловой фарватер" Сергей Литвиненко. - Нельзя уволить сотрудника по причине неудовлетворительного результата. Вероятнее всего, трудовые инспекции будут придерживаться этой позиции при разборе трудовых споров, поскольку она полностью соотносится с действующим законодательством.
- Такого основания, как не достижение результата, для увольнения по инициативе работодателя, не существует, - соглашается старший партнёр коллегии "Юков и партнёры" Ирина Адамова. – Подобного основания в 81-й статье Трудового кодекса «Увольнение по инициативе работодателя» просто нет.
Но в трудовую инспекцию мало кто обращается, в основном трудовые споры у нас работники идут сразу рассматривать в суде.
Работодателю, нарушившему права работника, грозит административная ответственность по статье 5.27 КоАП РФ, а также восстановление уволенного работника в должности через суд и возмещение ему моральной компенсации вместе с выплатой зарплаты за период, пока он не работал из-за незаконного увольнения, напоминает Литвиненко.
По статье 5.27 КоАП РФ работодатель может получить предупреждение или административный штраф: для должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от одной тысячи до пяти тысяч; для юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Повторное подобное нарушение для работодателя может повлечь штраф боьшего размера: для должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; для юрлиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.
В Минтруде также советуют работникам отстаивать свои права.
- Согласно ст. 71 Трудового кодекса РФ, если работник не согласен с решением работодателя об увольнении вследствие неудовлетворительного результата во время испытательного срока, то он имеет право обжаловать это решение в суде, - отметили в пресс-службе ведомства.
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