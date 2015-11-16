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Работодателей обязали погашать долги сотрудников перед налоговой
Работодателей обязали погашать долги сотрудников по имущественным налогам за счет их зарплат, если сумма просрочки не превышает 25 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Соответствующее положение содержится в новой инструкции по взысканию налоговой задолженности с физлиц, утвержденной заместителем руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дмитрием Григоренко. Документ уже вступил в силу.
Взимать недоимки таким образом планируется и с организаций, которые выплачивают должникам пенсии и стипендии. В случае неисполнения инструкции, к компаниям за погашением задолженности явятся судебные приставы (ФССП).
Кроме того, за сознательное неисполнение требований налоговой, работодатель может быть привлечен к административной ответственности. Максимальное наказание для юридического лица составляет 100 тысяч рублей, для должностного лица — 20 тысяч рублей.
Ужесточился и процесс взыскания с других категорий должников. При просрочке более 3 тысяч рублей налоговый инспектор обязан сам обратиться к приставам с требованием ареста имущества человека, выше 10 тысяч рублей — просить запрет на выезд за пределы страны. Если долг по имущественным налогам превысил 50 тысяч рублей, налоговики должны организовать «рейды по наложению ареста на имущество должника», а также мероприятия по взысканию с физических лиц в наиболее посещаемых общественных местах (аэропорты, крупные торговые точки и т.д.).
Предполагается, что в рейдах также примут участие сотрудники ФССП и ГИБДД. Согласно статистике ФНС, задолженность по налогу на имущество физических лиц к 1 августа выросла по сравнению с прошлым годом на 34 процента, до 13,4 миллиардов рублей, по транспортному налогу — на 24 процента, до 66,8 миллиардов рублей.
В августе компаниям предложили оплачивать отпуск сотрудников на территории России, при условии, что затраты на одного человека не превысят 50 тысяч рублей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены в Госдуму.
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