Вместе с водой SMS-спама могут выплеснуть и ребенка

В преддверии вступающего через месяц закона о борьбе с SMS-спамом засуетились банкиры - ведь с 21 октября клиенты смогут случайно отказаться от всех рассылок, в том числе от уведомлений по операциям и одноразовых паролей.

Банки по закону должны уведомлять клиентов об операциях, и выходит, что от такой рассылки отказываться неправомерно, даже если с того же номера приходит реклама. Из-за этой коллизии каждый случай отказа от банковских рассылок мобильные операторы должны рассматривать отдельно - с такой инициативой к Минкомсвязи обратился Национальный совет финансового рынка (НСФР), пишут «Известия».

По новой редакции закона «О связи» абоненты смогут отказаться от SMS-рассылки с коротких номеров, обратившись к сотовому оператору. Отключение происходит на следующий день. Мера направлена на борьбу с SMS-спамом, поправки приняты в июле этого года; в пояснительной записке к законопроекту говорилось, что от мобильного спама страдают 76% пользователей сотовой связи.

В НСФР считают, что закон затрагивает сообщения транзакционного характера (сообщения с информацией о движении средств по счетам; одноразовые пароли), которые сейчас несколько сотен банков, как правило, отправляют с того же короткого номера, что и рекламные SMS.

НСФР предлагает изменить порядок отключения банковских клиентов от SMS-рассылки: по замыслу организации, сотовые операторы в течение трех дней после обращения абонента должны связаться с банком и выяснить, только ли рекламная информация отправляется с короткого номера, указанного абонентом. По словам председателя НСФР Андрея ЕМЕЛИНА, если речь идет и о транзакционной информации, отключать от рассылки не следует - поскольку банки по статье 9 закона «О национальной платежной системе» должны доводить до сведения граждан информацию о каждой совершенной по карте операции.

Как подчеркнул Емелин, сотовые операторы в любом случае должны ставить банки в известность о том, что клиенты потребовали отключения от рассылки. Он указал, что сейчас нередки ситуации, когда клиент отказывается от рассылки, оператор его отключает, но банк остается в неведении - и продолжает рассылать SMS и платить за них оператору. Стоимость одного сообщения с короткого номера у МТС, «Вымплекома» («Билайна») и «Мегафона» варьируется от 40 копеек до 1,5 рубля за одно SMS. Таким образом, кредитные организации, оставаясь неинформированными, несут дополнительные совершенно необоснованные расходы. Емелин добавил, что сейчас клиенты могут без каких бы то ни было проблем отказаться от спама, обратившись прямо к банкам.

В Минкомсвязи «Известиям» сообщили, что в настоящее время изучают предложение НСФР, но официальная позиция по данному вопросу пока не сформирована.

- Если клиента не устраивает коммуникационная политика банка, будь то излишняя назойливость в рекламных сообщениях или, наоборот, отсутствие активности, то это повод задуматься - возможно, стоит попросту перейти в другой банк на обслуживание, - считает руководитель блока банковских карт Бинбанка Дамир БАТТУЛИН. - Конкуренция на рынке очень высока, выстраивание правильных коммуникаций с клиентами сегодня является одной из важнейших задач для банков. Проблему излишнего спама вполне может решить рынок. А отключение от банковских SMS-рассылок в одностороннем порядке на уровне сотовых операторов в данном случае крайне неразумно, поскольку от этого могут пострадать сами клиенты, которым перестанет приходить важная информация - о совершении транзакций, о предстоящих платежах по кредиту или, допустим, о переезде какого-либо офиса банка.

По мнению старшего вице-президента банка «Интеркоммерц» Дениса ХРЕНОВА, отключение абонентов от рассылки SMS-сообщений банков без уведомления последних грозит даже ростом мошенничества с банковскими картами. Он отметил, что злоумышленники могут вычислять подобных отказников.

Один из активных борцов с SMS-спамом в Госдуме, член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Илья КОСТУНОВ считает, что банки должны разделить информационные сообщения для клиентов: с одного короткого номера отправлять SMS рекламного характера, с другого - транзакционные сообщения.

- Причем перед рассылкой SMS и того, и другого характера банки по закону «О связи» должны получить согласие гражданина, - говорит депутат. - При нежелании абонента получать сообщения банки не должны продолжать рассылку, а сотовые операторы правомерно будут блокировать потоки сообщений.

Начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина АРТЕМЬЕВА, однако, говорит, что нельзя заставлять банки закупаться короткими номерами для разных целей. Артемьева считает, что это увеличит операционную нагрузку на банки, а, как часто бывает, рост операционных затрат банки в конечном счете так или иначе перекладывают на клиентов. По ее оценкам, затраты российских банков на отправку сообщений могут составлять миллиарды рублей ежегодно.

Сотовые операторы выступили против инициативы НСФР.

- Мы приветствуем поправки в закон «О связи» по борьбе со спамом, - заявил «Известиям» руководитель направления по взаимодействию со СМИ компании МТС Дмитрий СОЛОДОВНИКОВ. - Мы готовы реализовать эту функцию для своих абонентов еще до вступления в силу новых занонодательных норм. Инициатива НСФР нецелесообразна, ведь она направлена на отказ от получения рассылок в тех случаях, когда абонент уже отказался от услуг той или иной организации и более не является ее клиентом. В том случае, если банк с одного и того же номера кроме транзакционных сообщений распространяет и рекламу, а клиент не желает получать эти информационные сообщения, банк должен выполнить это условие по первому требованию клиента.

Нерешенным остается вопрос - что делать с «рекламными хвостами»: банки в операционных SMS часто ставят предложение, например, о кредите. Практику «рекламных хвостов» Емелин не считает противоречащей сути транзакционных SMS. Он считает, что проблема должна обсуждаться с сотовыми операторами.

Костунов заявил, что рекламные хвосты - прямое нарушение закона, поскольку для рассылки сообщений рекламного характера компании, в том числе банки, должны получать согласие клиента.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.