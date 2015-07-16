www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

HeadHunter уходит в соцсети

16 Июля 2015, 15:55 | В России

Российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter выпустила сервис, который будет находить для работодателей профили кандидатов в социальных сетях, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В резюме пользователей HeadHunter указаны их имена, адреса электронной почты, данные об образовании, месте жительства и работе. Новая технология сопоставит эту информацию с открытыми данными из соцсетей, таким образом, у работодателей появляется возможность вместе с резюме сразу увидеть профили кандидатов.

Первое время при поиске кандидатов работодатели смогут увидеть их профили из социальной сети «ВКонтакте» и на сервисе хостинга IT-проектов GitHub. Вскоре к ним добавятся Facebook, «Одноклассники» и LinkedIn.

«По нашим данным, 76% работодателей с разной степенью активности изучают понравившихся им кандидатов в социальных сетях: ищут профили людей, смотрят, что они там пишут, с кем общаются. В то же время соискатели далеко не всегда указывают в резюме адреса своих страничек. Это заставляет рекрутеров самостоятельно искать личную страницу человека, что получается не у всех и не быстро. Осознавая, что практика уже сложилась, а сами люди готовы к такому контакту, мы поняли, что это технологическое нововведение значительно облегчит работу рекрутеров», - прокомментировал управляющий директор HeadHunter Михаил ЖУКОВ.

Если соискатель самостоятельно указал в резюме ссылки на свои профили в соцсетях, то система поиска профилей HeadHunter будет учитывать эту информацию. Кроме того, прежде чем запустить сервис для работодателей, HeadHunter дал возможность всем соискателям проверить, какие социальные профили вместе с его резюме увидят работодатели.

Согласно исследованию HeadHunter, которое было проведено в феврале 2015 года, 88% соискателей допускают возможность, что потенциальный работодатель будет изучать его профиль в соцсетях. При этом каждый третий опрошенный уверен, что это обычная практика компаний. Каждый второй соискатель уверен в том, что его профиль в соцсети пригоден для просмотра работодателем. Однако лишь 8% указывают в резюме ссылки на свои профили в соцсетях.

Досье "Золотого Рога": HeadHunter - российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Литве, Латвии и Эстонии. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании - сайт для поиска работы hh.ru, обладающий базой в 360 тыс. вакансий и 16,8 млн резюме. HeadHunter входит в интернет-корпорацию Mail.ru Group.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: вакансии  headhunter  соцсети 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru