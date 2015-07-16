HeadHunter уходит в соцсети

Российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter выпустила сервис, который будет находить для работодателей профили кандидатов в социальных сетях, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В резюме пользователей HeadHunter указаны их имена, адреса электронной почты, данные об образовании, месте жительства и работе. Новая технология сопоставит эту информацию с открытыми данными из соцсетей, таким образом, у работодателей появляется возможность вместе с резюме сразу увидеть профили кандидатов.

Первое время при поиске кандидатов работодатели смогут увидеть их профили из социальной сети «ВКонтакте» и на сервисе хостинга IT-проектов GitHub. Вскоре к ним добавятся Facebook, «Одноклассники» и LinkedIn.

«По нашим данным, 76% работодателей с разной степенью активности изучают понравившихся им кандидатов в социальных сетях: ищут профили людей, смотрят, что они там пишут, с кем общаются. В то же время соискатели далеко не всегда указывают в резюме адреса своих страничек. Это заставляет рекрутеров самостоятельно искать личную страницу человека, что получается не у всех и не быстро. Осознавая, что практика уже сложилась, а сами люди готовы к такому контакту, мы поняли, что это технологическое нововведение значительно облегчит работу рекрутеров», - прокомментировал управляющий директор HeadHunter Михаил ЖУКОВ.

Если соискатель самостоятельно указал в резюме ссылки на свои профили в соцсетях, то система поиска профилей HeadHunter будет учитывать эту информацию. Кроме того, прежде чем запустить сервис для работодателей, HeadHunter дал возможность всем соискателям проверить, какие социальные профили вместе с его резюме увидят работодатели.

Согласно исследованию HeadHunter, которое было проведено в феврале 2015 года, 88% соискателей допускают возможность, что потенциальный работодатель будет изучать его профиль в соцсетях. При этом каждый третий опрошенный уверен, что это обычная практика компаний. Каждый второй соискатель уверен в том, что его профиль в соцсети пригоден для просмотра работодателем. Однако лишь 8% указывают в резюме ссылки на свои профили в соцсетях.

Досье "Золотого Рога": HeadHunter - российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Литве, Латвии и Эстонии. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании - сайт для поиска работы hh.ru, обладающий базой в 360 тыс. вакансий и 16,8 млн резюме. HeadHunter входит в интернет-корпорацию Mail.ru Group.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.