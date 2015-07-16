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В России продажи смартфонов упали на 11%
Продажи смартфонов в России в первом полугодии 2015 года впервые снизились в денежном выражении - на 2% по сравнению с январем - июнем прошлого года, до 86 млрд рублей. В натуральном выражении рынок смартфонов сократился на 11%, до 9 млн устройств. Средний чек на устройства вырос на 10%, до 9,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики ретейлера «Связной».
Во II квартале продажи упали на 15% год к году, до 4,4 млн, в денежном выражении на - 5%, до 41 млрд рублей. В I квартале рынок сократился на 7% в натуральном выражении, а в деньгах остался на уровне прошлого года, сообщал «Связной».
Продажи планшетов в первом полугодии сократились на 29%, до 2,8 млн устройств, в денежном выражении - на 36%, до 22,7 млн рублей. При этом во II квартале продажи снизились на 33% и 44% соответственно из-за перенасыщения рынка. Всего по итогам апреля - июня в России реализовано 1,2 млн планшетов на 9,2 млрд рублей, полагает «Связной».
На рынок планшетов также влияет расширение ассортимента так называемых фаблетов - смартфонов с диагональю экрана более 5,5 дюйма. Кроме того, спрос на планшеты сокращается, поскольку устройства не служат для пользователей «первым экраном».
Падение продаж в настоящее время в меньшей степени сказывается на ретейлерах, бизнес которых диверсифицирован, отмечает «Связной». К таковым компания причисляет и себя, утверждая, что более 50% ее валовой прибыли приходится на услуги, а не на товары. На этот показатель также влияют кросс-продажи аксессуаров, дополнительных товаров и сервисов к устройствам, отмечает «Связной».
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