Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
С 16 мая Банк России проводит онлайн вебинары
Приморский бизнес может подключиться к вебинарам Банка России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Вебинары проходят в режиме реального московского времени с 16 по 26 мая. Подключиться можно прямо сейчас. Банк России начинает проведение обучающих вебинаров для предпринимателей "Финансовые услуги для малого бизнеса: возможности, риски и защита прав предпринимателей" Вебинары организованы при поддержке ведущих объединений малого бизнеса, институтов развития, саморегулируемых организаций и проводятся в рамках долгосрочной программы Банка России по повышению финансовой грамотности для предпринимателей. Участники "онлайн-уроков" смогут узнать о преимуществах различных инструментов инвестиционного финансирования, способах минимизации рисков, узнают, как правильно выбирать поставщика услуги и финансовый продукт в зависимости от типа бизнеса и существующих потребностей. Будут затронуты также темы, касающиеся защиты прав потребителей финансовых услуг и другие актуальные вопросы. Первый "онлайн-урок" состоится во вторник, 16 мая. Его участниками могут стать и приморские предприниматели. Подробная программа, расписание и инструкция по подключению – в приложенном файле, ниже в письме или по ссылке: http://cbr.ru/finprosvet/print.aspx?file=webinar.html&pid=fingrmef&sid=ITM_58811.
Напоминаем, что трансляции семинаров проходят по московскому времени. Программа и расписание вебинаров: Регламент: лекция – 30-40 минут, ответы на вопросы – 10-20 минут.
16 мая, 10.00 Защита прав предпринимателей -как потребителей финансовых услуг и инвесторов. Доступность финансовых услуг для малого бизнеса. Мамута М.В., руководитель, Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;
16 мая, 12.00 Злоупотребления недобросовестными практиками на финансовом рынке и меры их пресечения Магазинов Д.Н., руководитель проекта, Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России;
16 мая, 14.00 Факторинг для малого бизнеса Шевченко Д.В., директор Ассоциации факторинговых компаний; Карелин А.В., генеральный директор компании Промсвязьфакторинг;
19 мая, 12.00 Хеджирование валютных рисков Бухарина И.Д., начальник отдела по работе с участниками денежного рынка Московской биржи;
19 мая, 14.00 Развитие финансовых инструментов для финансирования малого бизнеса Марков Р.И., заведующий сектором Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;
22 мая, 10.00 Краудфандинг Божор Ю.А., начальник отдела Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;
22 мая, 12.00 Лизинг для малого бизнеса Антонян С.С., руководитель исследовательских проектов Национального агентства финансовых исследований;
23 мая, 10.00 Микрофинансирование Стратьева Е.С., директор Российского микрофинансового центра;
23 мая, 12.00 Инвестиции в микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы Паранич А.В., заместитель директора СРО МИР;
23 мая, 14.00 Возможности валютного и фондового рынка для малого бизнеса Кораблев Д.В., руководитель направления, Московская биржа;
26 мая, 10.00 Страховые услуги для малого бизнеса Газизов А.Н., генеральный директор Страхового брокера Сбербанка;
26 мая, 12.00 Кредитные и гарантийные продукты МСП-банка для предпринимателей Капинос Р.В., заместитель председателя правления МСП банка;
Вебинары организованы при поддержке: Корпорация МСП/МСП-банк, ОПОРА России, Деловая Россия, ТПП России, Российский микрофинансовый центр, Национальное агентство финансовых исследований, Деловая среда, портал для предпринимателей "ЧесТнок" Техническая инструкция по подключению к вебинарам Вебинары доступны по адресу cbr.imind.ru Рекомендуемые браузеры – Google Chrome, Yandex.
Необходимая скорость доступа к сети интернет – не ниже 2 Мб/с На стартовой странице необходимо выбрать вариант подключения "Подключиться к мероприятию по ID", ввести в соответствующее поле ID 684-686-447 и нажать "Подключиться". Далее выберите "Я не зарегистрирован в системе" и заполните графу "Имя", указав ваши ФИО и/или название организации. В завершение нажмите кнопку "Войти в мероприятие". Обратите внимание: просмотр с мобильных устройств и планшетов, к сожалению, невозможен.
Новости тематики
- С 16 мая Банк России проводит онлайн вебинары
- Японский госбанк может предоставить Сбербанку суперкредит в иенах
- Сбербанк принял участие в Российско-Китайском ЭКСПО
- Сбербанк вновь признан самым клиентоцентричным банком России
- На ПМЭФ Сбербанк и компания "1С" заключили соглашение о сотрудничестве
- Снижены ставки по кредитам для малого бизнеса
- Мобильное приложение Сбербанк Онлайн стало первым в рейтинге функциональности
- Сбербанк запустил новый кредитный продукт для малого предпринимательства
- C 1 апреля АИЖК запускает упрощенную линейку ипотечных продуктов
- Контактный центр Сбербанка победил в международном конкурсе "Хрустальная гарнитура"
Новости раздела
- С 16 мая Банк России проводит онлайн вебинары
- Работодателей будут штрафовать за низкие зарплаты сотрудников
- Кадровый холдинг АНКОР и международная корпорация Randstad назвали самых привлекательных работодателей России
- 4 апреля всех предпринимателей вызывают в прокуратуру
- Работодатели будут шарахаться от беременных, как от чумных
- Минстрой предлагает ввести ответственность за нарушение правил благоустройства
- Минюст расширил перечень платных услуг для заключенных
- Премий по итогам года и 13-х зарплат в подавляющем большинстве компаний не будет
- Предприниматели Приморского края получили возможность отправлять посылки за рубеж в упрощенном порядке
- "Росгосстрах" и "Открытие" договорились об объединении
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Престижность районов Владивостока меняется на глазах
- Работодателей будут штрафовать за низкие зарплаты сотрудников
- Центробанк отозвал лицензию у страховой компании из Приморья
- Приморье и Китай соединит мост
- В Приморье стремительно растет число брошенных домов
- Фестиваль черно-белого кино начала XX века продолжается
- Приморские политики помогают своим помощникам и родственникам попасть в Думу Владивостока
- В Приморье доходы губернатора никого не впечатлили
- Заглянет ли Путин на днях во Владивосток?
- Учредитель несостоявшегося резидента Свободного порта Владивосток с легкой руки банкиров попал под наблюдение