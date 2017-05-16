С 16 мая Банк России проводит онлайн вебинары

Приморский бизнес может подключиться к вебинарам Банка России, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Вебинары проходят в режиме реального московского времени с 16 по 26 мая. Подключиться можно прямо сейчас. Банк России начинает проведение обучающих вебинаров для предпринимателей "Финансовые услуги для малого бизнеса: возможности, риски и защита прав предпринимателей" Вебинары организованы при поддержке ведущих объединений малого бизнеса, институтов развития, саморегулируемых организаций и проводятся в рамках долгосрочной программы Банка России по повышению финансовой грамотности для предпринимателей. Участники "онлайн-уроков" смогут узнать о преимуществах различных инструментов инвестиционного финансирования, способах минимизации рисков, узнают, как правильно выбирать поставщика услуги и финансовый продукт в зависимости от типа бизнеса и существующих потребностей. Будут затронуты также темы, касающиеся защиты прав потребителей финансовых услуг и другие актуальные вопросы. Первый "онлайн-урок" состоится во вторник, 16 мая. Его участниками могут стать и приморские предприниматели. Подробная программа, расписание и инструкция по подключению – в приложенном файле, ниже в письме или по ссылке: http://cbr.ru/finprosvet/print.aspx?file=webinar.html&pid=fingrmef&sid=ITM_58811.

Напоминаем, что трансляции семинаров проходят по московскому времени. Программа и расписание вебинаров: Регламент: лекция – 30-40 минут, ответы на вопросы – 10-20 минут.

16 мая, 10.00 Защита прав предпринимателей -как потребителей финансовых услуг и инвесторов. Доступность финансовых услуг для малого бизнеса. Мамута М.В., руководитель, Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;

16 мая, 12.00 Злоупотребления недобросовестными практиками на финансовом рынке и меры их пресечения Магазинов Д.Н., руководитель проекта, Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России;

16 мая, 14.00 Факторинг для малого бизнеса Шевченко Д.В., директор Ассоциации факторинговых компаний; Карелин А.В., генеральный директор компании Промсвязьфакторинг;

19 мая, 12.00 Хеджирование валютных рисков Бухарина И.Д., начальник отдела по работе с участниками денежного рынка Московской биржи;

19 мая, 14.00 Развитие финансовых инструментов для финансирования малого бизнеса Марков Р.И., заведующий сектором Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;

22 мая, 10.00 Краудфандинг Божор Ю.А., начальник отдела Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России;

22 мая, 12.00 Лизинг для малого бизнеса Антонян С.С., руководитель исследовательских проектов Национального агентства финансовых исследований;

23 мая, 10.00 Микрофинансирование Стратьева Е.С., директор Российского микрофинансового центра;

23 мая, 12.00 Инвестиции в микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы Паранич А.В., заместитель директора СРО МИР;

23 мая, 14.00 Возможности валютного и фондового рынка для малого бизнеса Кораблев Д.В., руководитель направления, Московская биржа;

26 мая, 10.00 Страховые услуги для малого бизнеса Газизов А.Н., генеральный директор Страхового брокера Сбербанка;

26 мая, 12.00 Кредитные и гарантийные продукты МСП-банка для предпринимателей Капинос Р.В., заместитель председателя правления МСП банка;

Вебинары организованы при поддержке: Корпорация МСП/МСП-банк, ОПОРА России, Деловая Россия, ТПП России, Российский микрофинансовый центр, Национальное агентство финансовых исследований, Деловая среда, портал для предпринимателей "ЧесТнок" Техническая инструкция по подключению к вебинарам Вебинары доступны по адресу cbr.imind.ru Рекомендуемые браузеры – Google Chrome, Yandex.

Необходимая скорость доступа к сети интернет – не ниже 2 Мб/с На стартовой странице необходимо выбрать вариант подключения "Подключиться к мероприятию по ID", ввести в соответствующее поле ID 684-686-447 и нажать "Подключиться". Далее выберите "Я не зарегистрирован в системе" и заполните графу "Имя", указав ваши ФИО и/или название организации. В завершение нажмите кнопку "Войти в мероприятие". Обратите внимание: просмотр с мобильных устройств и планшетов, к сожалению, невозможен.