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Работодателей будут штрафовать за низкие зарплаты сотрудников
На прошедшей неделе был озвучен очередной план, который, в случае реализации, заставит бизнес расплачиваться за откровенно бездарную политику правительства. Итак, работодателей могут начать штрафовать за "демпинговые" зарплаты, если доходы сотрудников будут на 20 процентов ниже средних по региону в данной отрасли, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Напомним, в Приморье по итогам 2016 года средняя зарплата составила около 34 тысяч рублей.
Инициативу подготовила Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), она вошла в пакет мер по "обелению" рынка труда. Законопроект направлен в Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и ЦБ.
Среди других инициатив по "обелению" рынка труда – дисквалификация для менеджеров и собственников компаний за зарплаты в конвертах, установление минимального порога выплат страховых взносов с одного сотрудника (8 тысяч рублей с учетом МРОТ и усредненного прожиточного минимума), а также перевод трудовых книжек в электронный формат.
Если данные идеи будут реализованы, считают их инициаторы, то это позволит существенно сократить число людей, за которых не вносятся страховые взносы, с 15–20 до 5–10 миллионов к первой половине 2020 года.
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Комментарии
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Псевдоним15:41, 16.05.2017#
Плачу за сотрудников:в страховую часть ПФР – 16% от фонда оплаты труда в накопительную часть ПФР – 6% на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности – 2, 9%;в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5, 1%. Подоходный налог - 13%. Итого : 43%. То есть, каждый работник мне будет обходится минимум в 48 620 руб. Подъем зарплат отразится на цене товара, все естественно поднимут цены. За ценой поползет инфляция. И это поднятие окажется пшиком. Получаешь больше, но и тратишь больше. Вместо того, чтобы помочь малому бизнесу, они его кошмарят. Ну закроется 90% малых предприятий, ну останутся люди без работы, вам от этого полегчает?
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Приморец21:33, 16.05.2017#
Проблемы малого бизнеса описанные выше - это чушь. Главное -жадность и страх. ЗРПТ работников и доходы владельцев разнятся в 20 и более раз. Одни работают - другие получают. Отсюда спад товарооборота и прочие проблемы. Хозяев никто не напрягает, налоговая довольна за минзарплату, лишь бы платили в бюджет хоть что-то. Схемы укрытия известны. Никому нет дела, одна болтовня.
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Псевдоним22:24, 16.05.2017#
Да нет, проблемы малого бизнеса не чушь. Мне аптечный пункт пришлось закрыть после года работы в ноль и 3х месяцев в минус. И не надо рассказывать , что в этом бизнесе все деньги гребут лопатой. деньги гребут оптовики и крупные сети. Остальные потихоньку умирают.
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µР»СЊ23:06, 16.05.2017#
а где лайки можно комментаторам ставить?)) здесь практически все правы, в аптечном пункте - да хозяин особо лопатой не погребет, то же касается и розничной торговли у кого один магазин . . . - выживают. а вот у кого порт или вышка, там у топ манагеров зарплаты не адекватные по сравнению с большинством! они - эти белые люди что, из другой плоти сделаны? или 24 часа в сутки работают? вот с головы надо и начинать. . .
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Правительство Путина-Медведева занимается обманом населения, делая крайними опять малый и пр. бизнес. Все оппоненты власти давно предлагают прекратить пускать пыль в глаза, а реально установить прожиточный минимум и исходя из этого реальную, а не бумажную минимальную зар. плату по всей стране, начиная с федеральных и пр. служащих. И только после этого говорить надо о бизнесе. А реалии таковы, что бред этот когда-то надо прекращать т. к. на 8 тыс. рублей прожить не возможно, можно не умереть.