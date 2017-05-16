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Работодателей будут штрафовать за низкие зарплаты сотрудников

16 Мая 2017, 14:37 | В России

На прошедшей неделе был озвучен очередной план, который, в случае реализации, заставит бизнес расплачиваться за откровенно бездарную политику правительства. Итак, работодателей могут начать штрафовать за "демпинговые" зарплаты, если доходы сотрудников будут на 20 процентов ниже средних по региону в данной отрасли, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Напомним, в Приморье по итогам 2016 года средняя зарплата составила около 34 тысяч рублей.

Инициативу подготовила Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), она вошла в пакет мер по "обелению" рынка труда. Законопроект направлен в Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и ЦБ.

Среди других инициатив по "обелению" рынка труда – дисквалификация для менеджеров и собственников компаний за зарплаты в конвертах, установление минимального порога выплат страховых взносов с одного сотрудника (8 тысяч рублей с учетом МРОТ и усредненного прожиточного минимума), а также перевод трудовых книжек в электронный формат.

Если данные идеи будут реализованы, считают их инициаторы, то это позволит существенно сократить число людей, за которых не вносятся страховые взносы, с 15–20 до 5–10 миллионов к первой половине 2020 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: МРОТ  штраф  средняя заработная плата  пенсионный фонд  прожиточный уровень  бизнес  трудовой кодекс 



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Комментарии

  • 12315:00, 16.05.2017#

    Правительство Путина-Медведева занимается обманом населения, делая крайними опять малый и пр. бизнес. Все оппоненты власти давно предлагают прекратить пускать пыль в глаза, а реально установить прожиточный минимум и исходя из этого реальную, а не бумажную минимальную зар. плату по всей стране, начиная с федеральных и пр. служащих. И только после этого говорить надо о бизнесе. А реалии таковы, что бред этот когда-то надо прекращать т. к. на 8 тыс. рублей прожить не возможно, можно не умереть.

  • Псевдоним22:04, 16.05.2017#

    "Все оппоненты власти давно предлагают"так уж и все?Навальный что ли предагает?

  • Псевдоним15:31, 16.05.2017#

    Молодцы! Тем самым добьете, и без того находящийся на грани выживания, малый бизнес. Тысячи людей окажутся без работы. Но и тут государство не прогадало, введем налог на тунеядство:)

  • babai21:38, 16.05.2017#

    Так судя по их идиотским прожектам они именно этого и добиваются!

  • Псевдоним15:41, 16.05.2017#

    Плачу за сотрудников:в страховую часть ПФР – 16% от фонда оплаты труда в накопительную часть ПФР – 6% на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности – 2, 9%;в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5, 1%. Подоходный налог - 13%. Итого : 43%. То есть, каждый работник мне будет обходится минимум в 48 620 руб. Подъем зарплат отразится на цене товара, все естественно поднимут цены. За ценой поползет инфляция. И это поднятие окажется пшиком. Получаешь больше, но и тратишь больше. Вместо того, чтобы помочь малому бизнесу, они его кошмарят. Ну закроется 90% малых предприятий, ну останутся люди без работы, вам от этого полегчает?

  • babai21:40, 16.05.2017#

    Так это для Вас арифметика понятная, понятная ученику старших классов, почему не понятна тем кто у "сруля" - большой вопрос!

  • 000716:44, 16.05.2017#

    Зато у ментов нормальная зарплата на них и работаем , что бы нас же и били палками. Еще жулика медведева и его банду обслуживаем а ручная гос-дура молчит и стоит ли ходить и выбирать этих прохвостов?

  • Ольга20:40, 16.05.2017#

    Сразу предлагаю взяться за Аэропорт! Себе крысы нарисовали оклады заоблачные, а простым работягам на которых аэропорт держится 20 руб. скрипя сердцем как кость швыряют.

  • Прохожий01:14, 17.05.2017#

    Аэропорт это комерческая структура, ОАО "Междунардный порт Владивосток" это дочка Аэрофлота, директор наемный и ему до одного места как простой народ в Артеме живет.

  • Приморец21:33, 16.05.2017#

    Проблемы малого бизнеса описанные выше - это чушь. Главное -жадность и страх. ЗРПТ работников и доходы владельцев разнятся в 20 и более раз. Одни работают - другие получают. Отсюда спад товарооборота и прочие проблемы. Хозяев никто не напрягает, налоговая довольна за минзарплату, лишь бы платили в бюджет хоть что-то. Схемы укрытия известны. Никому нет дела, одна болтовня.

  • Псевдоним22:24, 16.05.2017#

    Да нет, проблемы малого бизнеса не чушь. Мне аптечный пункт пришлось закрыть после года работы в ноль и 3х месяцев в минус. И не надо рассказывать , что в этом бизнесе все деньги гребут лопатой. деньги гребут оптовики и крупные сети. Остальные потихоньку умирают.

  • Псевдоним22:54, 16.05.2017#

    Ты прав! Скоро все массово закроются! А где же наши лиги предпринимателей которые вроде на страже закона?Сравнили нефтью торговать и хлебом.

  • РЈРµРґСѓ22:52, 16.05.2017#

    Первомайский порт так и сделал-подтянули зарплаты уволив извиняюсь выкинув на улицу половину работников на оставшихся просто навесили обязанностей.

  • µР»СЊ23:06, 16.05.2017#

    а где лайки можно комментаторам ставить?)) здесь практически все правы, в аптечном пункте - да хозяин особо лопатой не погребет, то же касается и розничной торговли у кого один магазин . . . - выживают. а вот у кого порт или вышка, там у топ манагеров зарплаты не адекватные по сравнению с большинством! они - эти белые люди что, из другой плоти сделаны? или 24 часа в сутки работают? вот с головы надо и начинать. . .

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