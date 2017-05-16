Работодателей будут штрафовать за низкие зарплаты сотрудников

На прошедшей неделе был озвучен очередной план, который, в случае реализации, заставит бизнес расплачиваться за откровенно бездарную политику правительства. Итак, работодателей могут начать штрафовать за "демпинговые" зарплаты, если доходы сотрудников будут на 20 процентов ниже средних по региону в данной отрасли, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Напомним, в Приморье по итогам 2016 года средняя зарплата составила около 34 тысяч рублей.

Инициативу подготовила Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), она вошла в пакет мер по "обелению" рынка труда. Законопроект направлен в Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и ЦБ.

Среди других инициатив по "обелению" рынка труда – дисквалификация для менеджеров и собственников компаний за зарплаты в конвертах, установление минимального порога выплат страховых взносов с одного сотрудника (8 тысяч рублей с учетом МРОТ и усредненного прожиточного минимума), а также перевод трудовых книжек в электронный формат.

Если данные идеи будут реализованы, считают их инициаторы, то это позволит существенно сократить число людей, за которых не вносятся страховые взносы, с 15–20 до 5–10 миллионов к первой половине 2020 года.