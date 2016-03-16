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Роспотребнадзор отмечает рост количества забракованной импортной продукции
Глава Роспотребнадзора Анна ПОПОВА отметила в 2015 году рост количества забракованной продукции (мяса, кондитерских изделий, овощей и фруктов), в первую очередь импортной, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
«Результаты говорят сами за себя. Мы сделали два миллиона проб и исследований только пищевой продукции. К сожалению, мы видим рост количества забракованной продукции, и в первую очередь - импортной. По мясу (количеству забракованной продукции) мы видим рост в 17 раз, по кондитерским изделиям - в 1,5 раза и по плодово-овощной - в два раза», - сообщила журналистам Попова, приведя данные в сравнении с 2014 годом.
Также она отметила увеличение доли продукции, не соответствующей импортным показателям. «В 1,6 раза увеличение по рыбе, в 1,3 раза - по птице и яйцу, в 1,5 раза по мясу и мясопродуктам», - пояснила Попова.
Россельхознадзор не ставит под сомнение безопасность колбасы, производимой на российских мясоперерабатывающих предприятиях, - причин для внеплановых проверок заводов нет, сообщил РИА Новости помощник главы ведомства Алексей АЛЕКСЕЕНКО.
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