Медведев высмеял собственное правительство

Премьер-министр в очередной раз констатировал, что российский бизнес буквально задыхается от завышенных требований, которые постоянно вырабатывают его подчиненные

Глава правительства считает, что предприниматели сильно загружены необоснованно завышенными требованиями. Это мешает стране совершить экономический рывок, поэтому властям необходимо уменьшить нагрузку на бизнес. Такие банальности прозвучали в ходе пленарной дискуссии на Гайдаровском форуме. Премьер заявил, что экономический рывок будет возможен, если власти (!?) снизят нагрузку на бизнес и пересмотрят требования к предпринимателям, пишет РБК.

«До сих пор количество так называемых обязательных требований, которые у нас предъявляются к бизнесу при проверках, действительно просто необоснованно завышены. Только устанавливающих их нормативных актов <...> 9 тыс. Многие эти требования создавались еще в советские времена, устарели не только морально, но и технологически», — сообщил премьер.

Медведев указал, что в первую очередь нужно пересмотреть требования к бизнесу в таких зарегулированных, по его словам, секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор.

«Эта задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины», — указал Медведев.

Она заключается в том, что положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически потеряют свою силу. По словам Медведева, к 1 февраля 2020 года можно было бы пересмотреть все требования к предпринимателям с точки зрения современных реалий. Он подчеркнул, что задача эта непростая.

«На выходе мы должны получить современные нормы, которые будут понятными как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов. Ну, а результатом является прозрачная система контроля, которая нацелена и на решение задач безопасности потребителей, и на ускорение экономического роста. Я дам поручения аппарату правительства подготовить развернутое понимание этого и подготовить «дорожную карту» для обеспечения этой работы», — резюмировал премьер-министр.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, механизм «регуляторной гильотины» действительно позволит исключить избыточное регулирование бизнеса. Министр уточнил, что ведомство введет новый подход к контролю за предпринимателями. «Если раньше шли от требований ведомств — пожарной инспекции, СанПиН и проч., то теперь требования будут классифицированы по видам бизнеса (ресторанный, отельный и т.д.)», — следует из комментария Орешкина, предоставленного РБК пресс-службой Минэкономразвития.

Изменение делового климата в России посредством снижения регуляторного давления на бизнес уже обсуждают в правительстве с лета. Улучшение деловой среды и положения предпринимателей также заложено в майский указ президента и в национальный план «Трансформация делового климата». В октябре РБК сообщил, что Минэкономразвития выбрало инструменты улучшения условий для ведения бизнеса и подготовило первый комплекс мер. Среди них — упрощение проверок, сокращение отчетности и снижение административного давления.

Ведомство также собирается запустить процедуру оценки воздействия российских законов на деловую среду, чтобы понять, какие из них можно скорректировать, чтобы улучшить жизнь предпринимателей. В этом году правительство намерено проверить минимум 20 действующих нормативных актов.

Идея регуляторной гильотины содержалась еще в докладе Центра стратегических разработок, который готовил новую экономическую программу для президента. Они предлагали создать надведомственный орган по дерегулированию (deregulation unit) для реализации быстрой процедуры отмены избыточного неэффективного регулирования.

«Главный принцип работы такой «регуляторной гильотины» — ликвидация различных точек торможения в законодательстве на основе доказательного регулирования, в соответствии с которым будут признаны нецелесообразными и подлежащими отмене (совершенствованию) как конкретные нормы, так и соответствующие правовые институты в целом. В состав этого органа должно войти девять-десять человек, а их решения должны стать обязательными к исполнению для правительства и федеральных органов исполнительной власти», — указали эксперты ЦСР.

По их оценке, это не потребует дополнительных бюджетных расходов, так как сокращение контрольно-надзорных органов высвободит ресурсы.