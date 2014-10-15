С октября НДС серьезно обновили

Принят Федеральный закон от 21.07.14 № 238-ФЗ, который вносит в Налоговый кодекс весьма существенные поправки, касающиеся НДС. Большая часть поправок вступила в силу с 1 октября 2014 года.

Так, с 1 октября 2014 года уточняется порядок установления места реализации работ и услуг, которые оказываются филиалом или представительством организации. В таких случаях местом их реализации будет считаться место, указанное в учредительных документах. То есть если, например, в уставе компании закреплено, что филиал находится за границей, то приобретение услуг или работ у этого филиала за пределами РФ не будет признаваться объектом обложения НДС.

Аналогичный порядок с 1 октября 2014 года будет применяться и к определению места нахождения филиала или представительства организации-покупателя некоторых видов работ или услуг. Например, по разработке программ для ЭВМ, консультационных, юридических, бухгалтерских.

Законом № 238-ФЗ уточнено, что с 1 октября 2014 года при реализации недвижимого имущества датой отгрузки следует считать день передачи недвижимого имущества покупателю этого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче недвижимого имущества (пункт 16 ст. 167 НК РФ). Напомним, до 1 октября применялось другое правило: моментом определения базы по НДС являлся день передачи недвижимости.

Новшества также затрагивают порядок принятия НДС к вычету продавцом и восстановления НДС покупателем в ситуациях, когда расчеты осуществляются по полной или частичной предоплате.

Поясним на примерах. Предположим, что продавец получил предоплату за товар. Позднее продавец отгрузил товар (или же выполнил работы, оказал услуги или передал имущественные права), стоимость которого оказалась меньше полученного уже аванса. Если так, то покупатель обязан восстановить НДС только в той сумме, которая фактически указана в счете-фактуре на отгрузку товара. Проще говоря, сумма к восстановлению будет равна величине НДС, предъявленного продавцом. При этом если договором предусмотрено, что предоплата засчитывается в счет платежей за отдельные партии товаров (работы, услуги, имущественные права) в определенном размере, то НДС восстанавливается в сумме, приходящейся на часть аванса, который учитывается при расчетах.

Новой редакцией пункта 6 статьи 172 НК РФ предусмотрено, что вычеты производятся с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав в размере налога, исчисленного со стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной оплаты, частичной оплаты согласно условиям договора (при наличии таких условий).Таким образом, НДС с аванса, принятый к вычету, восстанавливается в сумме, которая начислена не со всего аванса, а именно с аванса, который зачтен в счет оплаты за приобретенные товары (работы, услуги, имущественные права).

С 1 октября 2014 года налогоплательщик освобождается от обязанности по составлению счета-фактуры при совершении операций по реализации товаров (работ, услуг или имущественных прав) контрагентам, не являющимся плательщиками НДС, или налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей по исчислению и уплате налога. Но только по письменному согласию сторон сделки на несоставление счетов-фактур (подп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).

Остальные изменения в НК, внесенные данным ФЗ, вступят в силу с 1 января 2015 года.

И еще. Минюст предлагает дополнить льготы по НДС. Текст соответствующего документа опубликован на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов. Так, от НДС предполагается освободить выполнение действующими арбитражными учреждениями функций по администрированию арбитража (третейских разбирательств), в связи с которыми взимается плата, в том числе арбитражный сбор.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.