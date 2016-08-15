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Крупнейшую в России онлайн-библиотеку заблокируют в сентябре
С сентября крупнейшая онлайн-библиотека «Либрусек» будет недоступна для жителей России. Такое решение принял Мосгорсуд по заявлению издательства «АСТ». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.
Мосгорсуд решил закрыть онлайн-библиотеку «Либрусек» с 8 сентября. Об этом сообщил глава Ассоциации защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко, пишет газета «Известия». Информацию о блокировке ресурса подтвердили и в пресс-службе Мосгорсуда.
По словам Рябыко, суд принял такое решение по трем произведениям «Древний. Предыстория. Книга третья» Сергея Тармашева, «Кто не думает о последствиях» Даниила Корецкого и «Нежные листья, ядовитые корни» Елены Михалковой.
В пресс-службе Мосгорсуда изданию рассказали, что решение вступит в силу через 30 дней, если «Либрусек» не направит апелляцию. В противном случае, суд направит свое постановление в Роскомнадзор, который, в свою очередь, внесет сайт в единый реестр заблокированных ресурсов. Доступ к сайтам из данного перечня для жителей России заблокирован.
По данным сервиса статистики Similarweb, месячная посещаемость онлайн-библиотеки - 9,4 млн человек.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Ваххахха! Да да конечно! Никто ж не знает как обойти блокировку! Торенты вы тоже все заблокированы. Только все как пользовались так и пользуются!