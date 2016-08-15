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Крупнейшую в России онлайн-библиотеку заблокируют в сентябре

15 Августа 2016, 15:00 | В России

С сентября крупнейшая онлайн-библиотека «Либрусек» будет недоступна для жителей России. Такое решение принял Мосгорсуд по заявлению издательства «АСТ». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

Мосгорсуд решил закрыть онлайн-библиотеку «Либрусек» с 8 сентября. Об этом сообщил глава Ассоциации защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко, пишет газета «Известия». Информацию о блокировке ресурса подтвердили и в пресс-службе Мосгорсуда.

По словам Рябыко, суд принял такое решение по трем произведениям «Древний. Предыстория. Книга третья» Сергея Тармашева, «Кто не думает о последствиях» Даниила Корецкого и «Нежные листья, ядовитые корни» Елены Михалковой.

В пресс-службе Мосгорсуда изданию рассказали, что решение вступит в силу через 30 дней, если «Либрусек» не направит апелляцию. В противном случае, суд направит свое постановление в Роскомнадзор, который, в свою очередь, внесет сайт в единый реестр заблокированных ресурсов. Доступ к сайтам из данного перечня для жителей России заблокирован.

По данным сервиса статистики Similarweb, месячная посещаемость онлайн-библиотеки - 9,4 млн человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: библиотека  известия  либрусек  издательство 



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Комментарии

  • Свояк17:10, 15.08.2016#

    Ваххахха! Да да конечно! Никто ж не знает как обойти блокировку! Торенты вы тоже все заблокированы. Только все как пользовались так и пользуются!

  • #117:29, 15.08.2016#

    1969 год: С помощью интернета мы сможем получить доступ к библиотекам в любой точке мира.

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