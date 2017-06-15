Гонка информационных технологий только началась

На Петербургском экономическом форуме операторы cвязи пытались спрогнозировать будущее

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил ОСЕЕВСКИЙ на сессии «Автомобилестроение - новые возможности в борьбе за лидерство на мировом рынке» в рамках Петербургском международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что оператор планирует создать цифровую платформу Mobility as a Service (MaaS) для поездок всеми видами транспорта. По его словам, к 2025 году пользоваться сервисами MaaS будут около 50 млн человек, а объем этого рынка составит $58 млрд.

Разработка цифровой платформы будет проводиться в рамках Национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Соответствующий меморандум о намерениях по созданию такого консорциума в рамках ПМЭФ-2017 подписали мэр Москвы, главы Минэкономики, Минпромторга, Минтранса, «Ростелекома», «КамАЗа», «Соллерса», «Россетей», ФГУП «НАМИ», СПбПУ и фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад».

«Ростелеком»

Сервис MaaS подразумевает уход от модели, когда у каждого человека есть свой собственный автомобиль. Предполагается, что эта платформа объединит общественный и частный транспорт и даст возможность пользователю совершать путешествие с использованием различных видов транспорта, оплачивая всю поездку через один аккаунт.

«Количество автомобилей в городах достигло критических показателей. В среднем в мире на 200 метров приходится один автомобиль, а в Москве на каждые 30 метров приходится один автомобиль. Они занимают огромную часть территорий мегаполисов, и скорость передвижения становится очень низкой», - сказал Осеевский.

Достаточно низким является и коэффициент полезного использования автомобилей, поскольку 90% времени они просто простаивают. Первыми, кто почувствовал необходимость перехода к совместному использованию, были онлайн-агрегаторы услуг такси - Gett и Uber.

«Они (агрегаторы. – «ЗР») совершили колоссальный шаг к созданию нового сервиса, когда мы не хотим владеть автомобилем, а хотим, чтобы нас перевезли из точки А в точку Б за минимальные деньги и минимальное время», - пояснил глава «Ростелекома».

Сегодня эта система существует только для такси, но в перспективе она будет расширяться и в нее будут включены другие типы транспорта (в том числе беспилотный транспорт, такси, каршеринг и общественный транспорт, включая пригородные электрички). «В целом эта экосреда, естественно, потребует достаточно серьезной координации. «Ростелеком» планирует создать цифровую платформу для этого вида сервисов», - сказал г-н Осеевский.

По его словам, платформа потребует интеграции очень разных ИКТ-технологий: сетей пятого поколения, центров обработки данных, систем высокоточного позиционирования, геоинформационных систем и инструментов взаимодействия наземной инфраструктуры с автомобилем и автомобиля с автомобилем. В связи с этим для создания системы необходима координация большого числа компаний.

«Ростелеком» видит себя оператором платформы MaaS и транспортных сервисов на ее основе, однако не планирует создавать все виды этих приложений сам, он будет действовать вместе с партнерами, подчеркнул глава госоператора.

«МегаФон» подсаживается к Uber

ПАО «МегаФон» и Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей с водителем, на площадке ПМЭФ подписали соглашение о намерениях, в рамках которого абоненты оператора и водители Uber получат специальные предложения на пользование услугами.

Планируемое сотрудничество предусматривает, что абоненты «МегаФона» получат выгодные условия на первую поездку, кроме того держатели банковской карты оператора смогут экономить на поездках с Uber.

В свою очередь «МегаФон» предложит водителям Uber специальный тариф с выгодной стоимостью передачи данных при использовании приложения на смартфоне или планшете.

«Как мы («МегаФон». - «ЗР») и обещали в новой стратегии, мы делаем шаги к созданию экосистемы партнерств. Uber перевернул наше представление о поездках по городу, и сегодня большинство горожан предпочитает использовать для этой услуги приложение. Сегодня около 120 тыс. наших абонентов ежедневно заходят в Uber со своего мобильного устройства», - сообщила операционный директор «МегаФона» Анна СЕРЕБРЯНИКОВА.

Компании также намерены изучить возможности сотрудничества в сфере совместных разработок на основе анализа больших данных.

«Uber предлагает пользователям во всем мире надежный, безопасный и удобный способ передвижения по городу, и мы постоянно работаем над повышением доступности нашего сервиса для всех жителей мегаполисов. Партнерство с «МегаФоном» позволит охватить многомиллионную аудиторию абонентов компании и расширит наши возможности по привлечению новых пользователей благодаря совместным усилиям», - поясняет Uber.

5G - хватит ли сил?

Одним из самых интересных круглых столов ПМЭФ-2017 стал «Россия на связи: цифровая экономика страны на ландшафте 5G». Кстати, в этот же день в Санкт-Петербурге «МегаФон» протестировал прототип устройства 5G, показав рекордную скорость мобильного интернет-соединения в 35 Гбит/с. Оператор использовал при этом оборудование китайской Huawei.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский считает, что на фоне предстоящего развития технологии 5G и необходимости создания соответствующей инфраструктуры связи всем операторам следует объединить усилия в создании единого инфраструктурного оператора.

«Нам (операторам. – «ЗР») важно прийти к тому, что такую инфраструктуру надо создавать вместе. Тема создания инфраструктурного оператора мне кажется очень правильной, и это вопрос времени, когда мы начнем обсуждать возможные подходы к созданию общей платформы. Я думаю, что это горизонт нескольких лет», - сказал г-н Осеевский.

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Шелль ЙОНСЕН поддерживает главу «Ростелекома» в том, что нет смысла строить инфраструктуру по отдельности, если можно объединить усилия. При этом он отметил, что вопрос также нужно обсуждать с вендорами, чтобы они тоже были заинтересованы в развитии.

«Строительство инфраструктурных сетей - это задача операторов, а государство может стимулировать рост и привлечение инвестиций в эту сферу, например за счет обозначения цели по созданию «умных городов», - озвучил свою точку зрения гендиректор Tele2 Сергей ЭМДИН.

А вот президент, председатель правления ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) Андрей ДУБОВСКОВ по традиции имеет несколько отличное от коллег по цеху мнение. Он считает, что для оператора история создания единого инфраструктурного оператора неочевидна. На сегодняшний день порядка 30% инфраструктурных объектов операторов уже находятся во взаимной аренде. Технология 5G потребует размещения этих базовых станций в городах через каждые 100 метров, а это значит, что оператору в таком случае придется договариваться отдельно с каждым владельцем дома и канализационного люка.

«Отрасль и так динамично развивается. Уже есть очень хорошие позитивные сдвиги. Прицельно работаем с субъектами Федерации по упрощению строительства объектов связи. Если Минсвязи будет нас поддерживать в этой работе, то нам будет намного проще. В этом мы действительно готовы кооперироваться. Что касается консорциума для внедрения 5G, то сейчас для нас эта идея не так очевидна», - сказал г-н Дубовсков, добавив, что МТС хватит инвестиций для развития 5G.

Гендиректор ПАО «МегаФон» Сергей СОЛДАТЕНКОВ в свою очередь отметил необходимость скорейшего выделения диапазона для 5G. По его мнению, для этих целей мог бы быть выделен «700-й диапазон». На сегодняшний день решение о выделении конкретных диапазонов для 5G не принято ни в России, ни на глобальном уровне. Отметим, что за счет использования диапазона 700 МГц операторы мобильного ШПД (широполосный доступ в интернет. – «ЗР») могут довести покрытие LTE-сетей до сравнимого с покрытием GSM с тем, чтобы можно было выключить сети 2G и переиспользовать и их частоты под LTE.

Министр Николай Никифоров пояснил, что развитие 5G в России необходимо для обеспечения работы постоянно возрастающего числа устройств «интернета вещей».

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) - концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой.

Технология пятого поколения связи также сможет стать основой для развития беспилотного автотранспорта в России. Министр считает, что государство должно очень аккуратно подходить к вопросу регулирования телекоммуникационной отрасли и учитывать необходимость масштабных инвестиций операторов в инфраструктуру связи. «Роль государства должна сводиться к некой общей регуляторике. Мы рассчитываем прежде всего на активность частных инвесторов», - пояснил г-н Никифоров.

Глава «МегаФона» в отличие от Андрея Дубовскова считает, что сегодня на развитие сетей 5G у операторов нет средств. «А это значит, что прорывного роста (в развитии 5G) ожидать не следует. Мы понимаем, что это нужно делать. Но, когда начинаем делать расчеты, мы понимаем, что, возможно, придется отложить внедрение сетей нового поколения из-за «закона Яровой». Но будущее определенно за 5G», - сказал Сергей Солдатенков.

КСТАТИ

Технология cвязи пятого поколения 5G предположительно будет запущена в коммерческую эксплуатацию после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 35 Гбит/с, что позволяет транслировать видео в разрешении 8K (UHD) в режиме онлайн.

План выделения радиочастотного ресурса для внедрения технологии 5G должен быть утвержден и согласован в рамках ЕАЭС в 2018 году. Представитель Минкомсвязи отметил, что частоты для 5G пока не определены даже на уровне Международного союза электросвязи. В конце апреля стало известно, что Совет ЕС решил использовать для развития 5G в странах союза частоты диапазона 700 МГц.

Олег КЛИМЕНКО.