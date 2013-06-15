К сентябрю за онлайн-покупки введут дополнительную плату

К сентябрю 2013 года правительство должно окончательно определиться с регулированием Интернет-торговли.

Интернет-торговля принимает все большие масштабы, поэтому необходимо улучшать работу это сферы, заявил глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов в пятницу, 14 июня на встрече с журналистами. В частности он предложил ввести налог на покупки, приобретенные в онлайн-магазинах.

«Чтобы снять остроту вопроса, надо дать прогнозы роста этой форме почтовой торговли, оценку этого экономического явления и переместить почтовые потоки в другую плоскость. С фискальной составляющей», - заявил он.