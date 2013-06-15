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К сентябрю за онлайн-покупки введут дополнительную плату

15 Июня 2013, 19:43 | В России
Сферу Интернет-торговли обещают урегулировать налогами
 
К сентябрю 2013 года правительство должно окончательно определиться с регулированием Интернет-торговли.
 
Интернет-торговля принимает все большие масштабы, поэтому необходимо улучшать работу это сферы, заявил глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов в пятницу, 14 июня на встрече с журналистами. В частности он предложил ввести налог на покупки, приобретенные в онлайн-магазинах.
 
«Чтобы снять остроту вопроса, надо дать прогнозы роста этой форме почтовой торговли, оценку этого экономического явления и переместить почтовые потоки в другую плоскость. С фискальной составляющей», - заявил он.
 
Подробности этого механизма пока не уточняются. К чему именно будет привязано налогообложение – к цене товара или к его весу – не известно. Сейчас государство взимает пошлину, только если стоимость пересылаемого из-за рубежа товара превышает 1 тыс. евро, со ссылкой на "Российскую газету" пишет Gudok.ru.

 

Автор: Gudok.ru
Теги: налоги  интернет 



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Комментарии

  • Псевдоним21:06, 15.06.2013#

    "необходимо улучшать работу этой сферы" - нужно ввести налоги! немного странное понимание улучшения. . . лишь бы ещё денег по лёгкой с народа получить!

  • Псевдонимка13:20, 16.06.2013#

    а у наших чиновников везде такое "странное понимание"!

  • Оптимист21:13, 15.06.2013#

    Давай жиды захапай последнее, уже до интернет магазинов добрались все вам денег мало!

  • Уг правительство21:14, 15.06.2013#

    Улучшите ага налоги на продажи поднимете ублюдки!

  • Псевдоним21:22, 15.06.2013#

    Пошли они [***] эти улучшайзеры. мне с эл магазинов посылки приходят и там галочка стоит - подарок. какие с подарков налоги????

  • ЕдРосы13:56, 16.06.2013#

    Введём налоги на подарки.

  • антишкололо00:23, 11.11.2013#

    при чем тут едросы школоло? это жиды которые под любым флагом есть в том числе в виде оппозиции и хозяев навального.

  • Псевдоним21:24, 15.06.2013#

    работу рашен почты лучше улучшайте

  • Справедливый21:29, 15.06.2013#

    Вот козлы, уже не знают откуда ещё денег сорвать.

  • Едрилло00:07, 22.06.2013#

    Знаем! На очереди налог на воздух и осадки!

  • s.o.n.22:01, 15.06.2013#

    Ублюдки . . . . !!!! Когда жзе вы пидоры подавитесь, а !!!!!!!!! Бональщина. . - я заработал 3 рубля и решил обменять их на яблоко, а мне какой то [***] и москвы , говорит - дай рупь для меня. . . Я так хочу. . . Суки 17го года ждете. . . . !!!!!!!!

  • Псевдоним00:09, 16.06.2013#

    В этой стране стало страшно жить, от недавно случайно нашла базу банных МВД каждого жителя нашей страны http://2qu. ru/rubaza просто вводишь фамилию или имя - и тебе находить всю информацию про этого человека. Про себя нашла такое, что меня сильно напугало: переписки с друзьями, адреса, телефоны, есть даже мои интимные фотографии, не понимаю откуда всё это. Хорошо одно, есть функция "удалить", я конечно же сразу воспользовалась и вам советую не тянуть

  • s.o.n.10:28, 16.06.2013#

    Ты в жопу себе введи то, что ты здесь написал урода кусок!!!

  • Псевдоним13:38, 16.06.2013#

    Реально затрахали с этим лохотроном.

  • Псевдоним13:11, 16.06.2013#

    Горите в аду суки!!!!

  • Псевдоним13:48, 16.06.2013#

    Да они охренели.

  • Псевдоним17:29, 16.06.2013#

    Вот же суки!!! Когда они подавятся, твари???!!!

  • ya323:25, 21.06.2013#

    с языка снял!!! суки ублюдочные!!! никак не нахапаются!!!

  • Псевдоним17:31, 16.06.2013#

    Скоро еще будете платить налог за воздух, воду и осадки!!!

  • Аноним09:14, 17.06.2013#

    ну это вообще жесть, кто такие законы предлогает, просто жутко становится, с такими темпами и воздух станет платным, стыд и позор, таким людям. Налог на то что люди покупают у китая а не у рашкиных барыг?

  • Псевдоним00:05, 22.06.2013#

    Можете дальше голосовать за "стабильность"!. . . .

  • пацриот Роися02:08, 19.06.2013#

    Мне охота стать повстанцем (а по сути боевиком) и [***] этих пидарасов, которые кормятся за счёт других. Вот только нет скоординированного движения с обеспечением инструментами борьбы и информацией. Видимо Путину действительно удалось предотвратить распространения то чумы, которая происходила на Кавказе до начала двухтысячных годов. Иначе, (зная свой характер) я бы уже был в составе бородатых чурбанов и летели бы бошки направо и налево. Потому, что когда менты даже в нашем посёлке покупают жёнам авто за два миллиона и строят себе особняки получая с леса, наркотиков, разрешений и улаживания спорных вопросов. А простого мужика, которому натопить зимой дом нечем и он идёт в лес срубить пару тонких деревьев не делового леса, за что получает бешенные штрафы, то терпенье заканчивается. И таких как я, десятки тысяч. И, если к власти придёт тот, кто не сможет конролировать деятельность зарубежных организаций/лиц, заинтересованных в возраждении хаоса 90-х, как Путин. То будте уверены господа полицейские, прокуратура, налоговая, администрация и представители иных структур особо жаждущих получения денег без должной работы, что полетят ваши бошки так же внезапно и массово, как цветы фруктовых деревьев после нежданного града. И за, что я умру, хотя бы буду знать. А не жить рабом в государстве, которое создаёт словие для наместников, а не своих граждан.

  • Псевдоним23:23, 21.06.2013#

    правильно сказал. у меня зрение. . . в армии снайпером был, повторю с удовольствием!

  • Псевдоним23:29, 21.06.2013#

    Не надо писать такое дружище, закроют псы путинские, тихо делай все, только друзьям говори, это конспирация, один из элементов борьбы с проклятым режимом.

  • антишкололо00:25, 11.11.2013#

    за тобой вылетели черные вертолеты )))

  • антишкололо00:31, 11.11.2013#

    как видишь, школьники даже не поняли, что ты имел вв иду, что Путин разруливал пропасть 90х, и что он не сможет наводить порядок если еще больше будет корумпированных. школоло же тупые - не знают что было в 90х и как ненавистный ими Путин воров разгонял. они наслушались жидочков рвущихся к власти, что "путин зло и вор" и наивно верят, не понимая, что воры то пониже, и ему то как раз воровать совсем не выгодно. как говорится - школоло, такие школоло. . . - поколение имбецилов просто. а о корупционерах нужно сообщать в прокуратуру и писать через сайт Путина - только тогда что-то будет исправляться.

  • Псевдоним23:21, 21.06.2013#

    Давно бы уже ввели налог на налоги. Заплатил - заплати налог за то, что заплатил. А так как ещё раз заплатил - заплати третий, четвертый и так далее, до дырки в кармане. А потом будешь должен с процентами и пеней.

  • Ерравк23:27, 21.06.2013#

    Да пусть вводят аы тут все пукайте. , а сами то покупки делали через эти магазин? Мне так навалить пусть вводят

  • приморский23:48, 21.06.2013#

    путиноиды враги всего живого

  • антишкололо00:32, 11.11.2013#

    Путин не глава налоговой. изучи структуру власти дебил.

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