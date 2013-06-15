К сентябрю за онлайн-покупки введут дополнительную плату

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Комментарии
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Псевдоним00:09, 16.06.2013#
В этой стране стало страшно жить, от недавно случайно нашла базу банных МВД каждого жителя нашей страны http://2qu. ru/rubaza просто вводишь фамилию или имя - и тебе находить всю информацию про этого человека. Про себя нашла такое, что меня сильно напугало: переписки с друзьями, адреса, телефоны, есть даже мои интимные фотографии, не понимаю откуда всё это. Хорошо одно, есть функция "удалить", я конечно же сразу воспользовалась и вам советую не тянуть
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пацриот Роися02:08, 19.06.2013#
Мне охота стать повстанцем (а по сути боевиком) и [***] этих пидарасов, которые кормятся за счёт других. Вот только нет скоординированного движения с обеспечением инструментами борьбы и информацией. Видимо Путину действительно удалось предотвратить распространения то чумы, которая происходила на Кавказе до начала двухтысячных годов. Иначе, (зная свой характер) я бы уже был в составе бородатых чурбанов и летели бы бошки направо и налево. Потому, что когда менты даже в нашем посёлке покупают жёнам авто за два миллиона и строят себе особняки получая с леса, наркотиков, разрешений и улаживания спорных вопросов. А простого мужика, которому натопить зимой дом нечем и он идёт в лес срубить пару тонких деревьев не делового леса, за что получает бешенные штрафы, то терпенье заканчивается. И таких как я, десятки тысяч. И, если к власти придёт тот, кто не сможет конролировать деятельность зарубежных организаций/лиц, заинтересованных в возраждении хаоса 90-х, как Путин. То будте уверены господа полицейские, прокуратура, налоговая, администрация и представители иных структур особо жаждущих получения денег без должной работы, что полетят ваши бошки так же внезапно и массово, как цветы фруктовых деревьев после нежданного града. И за, что я умру, хотя бы буду знать. А не жить рабом в государстве, которое создаёт словие для наместников, а не своих граждан.
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антишкололо00:31, 11.11.2013#
как видишь, школьники даже не поняли, что ты имел вв иду, что Путин разруливал пропасть 90х, и что он не сможет наводить порядок если еще больше будет корумпированных. школоло же тупые - не знают что было в 90х и как ненавистный ими Путин воров разгонял. они наслушались жидочков рвущихся к власти, что "путин зло и вор" и наивно верят, не понимая, что воры то пониже, и ему то как раз воровать совсем не выгодно. как говорится - школоло, такие школоло. . . - поколение имбецилов просто. а о корупционерах нужно сообщать в прокуратуру и писать через сайт Путина - только тогда что-то будет исправляться.
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"необходимо улучшать работу этой сферы" - нужно ввести налоги! немного странное понимание улучшения. . . лишь бы ещё денег по лёгкой с народа получить!