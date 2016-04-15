В "ВКонтакте" для бизнеса появится новый адрес vk.me

«ВКонтакте» создала отдельный адрес для групп и сообществ — vk.me, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Он позволит быстро и удобно пользователям соцсети выйти на связи с компанией или получить быстрый ответ на свой вопрос от автоматизированной системы — бота. Об этом «Известиям» рассказал директор по электронной коммерции «ВКонтакте» Юрий Иванов.

— Мы уверены, что с помощью сообщений для бизнеса компании и бренды, представленные на нашей площадке, смогут еще более эффективно вести свои сообщества, построив полноценную службу поддержки клиентов на нашей платформе, — добавили в пресс-службе.

Сервис сообщений для групп был анонсирован в октябре 2015 года. Ранее для того чтобы общаться со своими пользователями, администраторы сообществ создавали отельные пользовательские аккаунты, брендировали их логотипами своей компании и от их имени общались. Но стали появляться подобные аккаунты, созданные мошенниками. Поэтому было решено дать группам свой сервис обмена сообщениями с пользователями. Этот сервис могут подключить себе группы, у которых количество подписчиков превышает 1 тыс. человек. По данным соцсети, этот сервис себе уже подключили 800 тыс. сообществ в России. Первыми для себя его подключили операторы связи. В компании Yota рассказали, что в соцсеть «ВКонтакте» большая часть обращений их абонентов, которые обрабатываются операторами call-центра.

Логичным этапом развития сообщений для бизнеса стало подключение к ним автоматизированных систем — ботов, которые могут отвечать на различные вопросы пользователей. В пресс-службе «ВКонтакте» рассказали, что возможность создавать своих ботов у разработчиков есть давно, но она не была сильно востребована.

Руководитель сервиса для создания ботов botpult.com Иван Гусев рассказал, что боты, которые создавались раньше, чаще всего блокировала администрация, так как через них шел спам, а после появления сервиса для групп их создание стало логичным и очень удобным.

— В случае «ВКонтакте» это могут быть боты-автоответчики, оформители заказов, оповещатели об изменениях статуса заказа, акциях, — говорит Гусев. — Таргетинг в этом случае в разы точнее почтовой рассылки или SMS. Очень полезный кейс можно было бы реализовать для «Почты России». Пишешь в сообщения сообщества «Почты России» в «ВКонтакте» свой трекинг-номер — и бот от имени сообщества тебе посылает изменения статуса твоей посылки.

Один из работающих ботов — сервис приема сообщения для «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

Короткий адрес vk.me должен будет помочь быстрой коммуникации между пользователями и администраторами сообществ либо ботами. Например, чтобы написать сообщение газете «Известия», надо будет перейти по адресу vk.me/izvestia. Перед пользователем откроется окно с кнопкой «написать сообщение». Работа с короткими адресами станет доступна в ближайшее время.

По мнению главного редактора информационного агентства «Молния» Антона Коробкова-Землянского, подобная функция позволит ускорить коммуникации между пользователем и администраторами сообществ.

— Например, сейчас, чтобы написать вопрос президенту, надо было зайти на специальную страницу и найти там кнопку «задать вопрос», — объясняет Коробков-Землянский. — Наверняка находились те, кто не сразу понимал, что делать, и пытались писать в комментарии к сообщениям. Кнопка «написать сообщение» не бросается в глаза. А перейдя по ссылке, точно можно понять, куда писать. Короткая ссылка ускоряет и упрощает коммуникацию.

Тем не менее работать с ботами невозможно в новой версии дизайна соцсети, который стал доступен 1 апреля. По сообщению представителя соцсети, на него уже перешло порядка 1 млн человек. Однако в этой версии исчезла функция сообщений для пабликов, т.е. если администраторы перешли на новый дизайн, то они лишились возможности отвечать на сообщения пользователей и поэтому им приходилось возвращаться к старой версии дизайна. Пока такая возможность еще доступна.

Директор по развитию соцсети «ВКонтакте» Александр Круглов на форуме РИФ+КИБ рассказал, что они пошли на это сознательно. Дело в том, что в соцсети спешили, так как хотели выпустить новый дизайн к 1 апреля, но дизайн сервиса сообщения не был готов, поэтому выпустили без него.

— Простите нас, пожалуйста, — обратился к пользователям соцсети, перешедшим на новый дизайн, Александр Круглов.

По его словам, этот сервис появится «в ближайшее время». Точных сроков он называть не стал.

В действиях «ВКонтакте» нет ничего странного, уверен создатель сервиса рекламы в социальных сетях Trendder Тарас Проскочило.

— Это не запуск дизайна, это тестирование. Это нормальная практика для общего тестирования. Facebook когда тестил новый формат дизайна ФБ, при тестировании тоже ограничивал функциональность и делал ее доступной постепенно, — рассказал он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.