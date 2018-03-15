Россия все больше привлекает исламских туристов

Российское туристическое направление, где учитываются особенности исламских традиций, станет привлекательным для растущего рынка мусульманских стран, считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег САФОНОВ.

Согласно данным компании CrescentRating, Российская Федерация в 2017 году поднялась на 5 пунктов в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма Global Muslim Travel Index и заняла в нем 44 место из 130. Наша страна обогнала Китай (45 место), Канаду (49 место), Швейцарию (55 место), Швецию (69 место) и Норвегию (73 место) и целый ряд других популярных в туристическом отношении стран.

По предварительным данным Ростуризма, в 2017 году Россию посетило порядка 9,5 млн туристов из мусульманских стран.

«Мусульманские страны являются одним из перспективных рынков с точки зрения развития въездного туризма в нашей стране. Современное поколение мусульман активно путешествует по всему миру. Согласно прогнозам экспертов, к 2020 году количество представителей данной религии, выезжающих за рубеж с целью туризма, увеличится до 156 млн человек, а рынок мусульманского туризма составит $200 млрд», - приводит слова Сафонова РИА Новости/Прайм.