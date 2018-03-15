Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россия все больше привлекает исламских туристов
Российское туристическое направление, где учитываются особенности исламских традиций, станет привлекательным для растущего рынка мусульманских стран, считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег САФОНОВ.
Согласно данным компании CrescentRating, Российская Федерация в 2017 году поднялась на 5 пунктов в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма Global Muslim Travel Index и заняла в нем 44 место из 130. Наша страна обогнала Китай (45 место), Канаду (49 место), Швейцарию (55 место), Швецию (69 место) и Норвегию (73 место) и целый ряд других популярных в туристическом отношении стран.
По предварительным данным Ростуризма, в 2017 году Россию посетило порядка 9,5 млн туристов из мусульманских стран.
«Мусульманские страны являются одним из перспективных рынков с точки зрения развития въездного туризма в нашей стране. Современное поколение мусульман активно путешествует по всему миру. Согласно прогнозам экспертов, к 2020 году количество представителей данной религии, выезжающих за рубеж с целью туризма, увеличится до 156 млн человек, а рынок мусульманского туризма составит $200 млрд», - приводит слова Сафонова РИА Новости/Прайм.
Новости тематики
- Россия все больше привлекает исламских туристов
- Единый реестр турагентств уже в проекте
- В России могут ввести обязательные медстраховки для экстремальных туристов и детей
- Туроператоры планируют отпуска
- Страховку туриста сделают обязательной
- Российские туроператоры уже демпингуют
- Туроператоры оптимизировали выездные программы летнего отдыха
- Туроператоры требуют доплат за уже приобретенные путевки
- "Турпомощь" обнародует список недобросовестных отелей
- Российские туристы принимают санкции на свой счет
Новости раздела
- Россия все больше привлекает исламских туристов
- Alliance Oil Company Ltd. своевременно произвел выплату держателям еврооблигаций
- Tele2 подвела итоги 2017 года: выручка оператора выросла на 16,2%
- Tele2 и ЮНИСТРИМ стали партнерами
- Верховный суд ударил энергетиков их же током
- Рискованное увлечение
- Жилищные аферисты вывели из себя Верховный суд
- Потолки в стандартных российских квартирах могут стать выше на 40 см
- Новые штрафы, "уголовка" и ОСАГО
- "Интерактивное ТВ" от "Ростелекома" победило в номинации "Лучшая инновационная услуга оператора"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банки проглотят "быстрозаймы"
- В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"
- Уголь уходит за границу. Населенных пунктов
- Братья Ананьевы теряют активы в Приморье
- Зарплаты и цены гонят приморцев на запад
- ДВФУ не собирается передавать старые здания Владивостоку
- Банкиров в Приморье вышвыривают за дверь
- Во Владивостоке за рыбный рынок берутся питерцы
- Cтавка ипотеки упадет до 8%
- Дольщики бьются за Снеговую падь