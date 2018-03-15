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Россия все больше привлекает исламских туристов

15 Марта 2018, 10:50 | В России

Российское туристическое направление, где учитываются особенности исламских традиций, станет привлекательным для растущего рынка мусульманских стран, считает руководитель Федерального агентства по туризму Олег САФОНОВ.

Согласно данным компании CrescentRating, Российская Федерация в 2017 году поднялась на 5 пунктов в рейтинге самых популярных направлений исламского туризма Global Muslim Travel Index и заняла в нем 44 место из 130. Наша страна обогнала Китай (45 место), Канаду (49 место), Швейцарию (55 место), Швецию (69 место) и Норвегию (73 место) и целый ряд других популярных в туристическом отношении стран.

По предварительным данным Ростуризма, в 2017 году Россию посетило порядка 9,5 млн туристов из мусульманских стран.

«Мусульманские страны являются одним из перспективных рынков с точки зрения развития въездного туризма в нашей стране. Современное поколение мусульман активно путешествует по всему миру. Согласно прогнозам экспертов, к 2020 году количество представителей данной религии, выезжающих за рубеж с целью туризма, увеличится до 156 млн человек, а рынок мусульманского туризма составит $200 млрд», - приводит слова Сафонова РИА Новости/Прайм.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм 



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