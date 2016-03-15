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Страховку туриста сделают обязательной
15 Марта 2016, 19:14 | В России
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий выезжающих за рубеж россиян страховать свою жизнь и здоровье на весь период пребывания за пределами России, он сейчас находится на изучении профильного думского комитета, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Контроль за наличием полисов предлагается возложить не на пограничников, а на перевозчиков – авиа-, железнодорожные, автобусные и судоходные компании. Вместо страховки гражданин вправе будет предъявить приглашение от иностранной компании или частного лица, которые могут гарантировать возмещение возможных расходов на медицинскую помощь. Но пока не ясно, что должна делать, например, авиакомпания при отсутствии у пассажира страховки или приглашения.
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Теги: туризм страхование
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