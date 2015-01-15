Как заставить маркетинг приносить клиентов?

Под таким девизом 12-13 февраля пройдет в Москве конференция издательского дома «Имидж-Медиа» «НОВОСТИ МАРКЕТИНГА-2015»

Мероприятие предназначено для:

- генеральных директоров и владельцев компаний

- директоров по маркетингу

- коммерческих директоров

- начальников отделов маркетинга

- руководителей и сотрудников маркетинговых агентств

- маркетеров и маркетологов

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ:

– серия лекций-докладов от ведущих российских экспертов в области маркетинга,

– интенсивное профессиональное и неформальное общение участников конференции,

– нетворкинг-сессия – специальное мероприятие для обмена деловыми контактами и приобретения полезных связей,

– только практические инструменты, никакой воды, клоунады и саморекламы спикеров.

ЧТО ВАМ ДАСТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ?

Если вы:

Владелец компании или генеральный директор:

– вы узнаете наиболее эффективные маркетинговые стратегии, актуальные в 2015 году,

– получите реальные инструменты лидогенерации, активного привлечения и удержания клиентов в компании средствами маркетинга,

– сможете существенно оптимизировать расходы на маркетинг и тратить деньги только на то, что приносит отдачу,

– сможете найти новых партнеров и новых клиентов среди участников конференции – таких же владельцев и директоров, как и вы.

Директор по маркетингу, коммерческий директор, руководитель отдела маркетинга:

– получите четкую пошаговую программу действий для существенного повышения результативности вашей работы,

– узнаете новые эффективные маркетинговые каналы и получите рекомендации по новым приемам работы со старыми,

– зададите экспертам вопросы именно о вашей конкретной ситуации и отрасли,

– приобретете большое количество новых интересных контактов среди коллег.

Маркетолог, маркетер, специалист по маркетингу:

– вы сможете существенно повысить квалификацию за счет двухдневного интенсивного погружения в тему

– получите новые эффективные инструменты для ежедневной работы

– получите мощный информационный и мотивационный заряд и массу положительных эмоций.

Узнать подробности и купить билет на конференцию можно на сайте:

http://nm2015.image-media.ru/

ZRPRESS.ru, Владивосток