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Как заставить маркетинг приносить клиентов?

15 Января 2015, 12:54 | В России

Под таким девизом 12-13 февраля пройдет в Москве конференция издательского дома «Имидж-Медиа» «НОВОСТИ МАРКЕТИНГА-2015»

Мероприятие предназначено для:

- генеральных директоров и владельцев компаний
- директоров по маркетингу

- коммерческих директоров
- начальников отделов маркетинга
- руководителей и сотрудников маркетинговых агентств
- маркетеров и маркетологов

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ:

–         серия лекций-докладов от ведущих российских экспертов в области маркетинга,

–         интенсивное профессиональное и неформальное общение участников конференции,

–         нетворкинг-сессия – специальное мероприятие для обмена деловыми контактами и приобретения полезных связей,

–         только практические инструменты, никакой воды, клоунады и саморекламы спикеров.

ЧТО ВАМ ДАСТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ?

Если вы:

  1. Владелец компании или генеральный директор:

–         вы узнаете наиболее эффективные маркетинговые стратегии, актуальные в 2015 году,

–         получите реальные инструменты лидогенерации, активного привлечения и удержания клиентов в компании средствами маркетинга,

–         сможете существенно оптимизировать расходы на маркетинг и тратить деньги только на то, что приносит отдачу,

–         сможете найти новых партнеров и новых клиентов среди участников конференции – таких же владельцев и директоров, как и вы.

  1.  Директор по маркетингу, коммерческий директор, руководитель отдела маркетинга:

–         получите четкую пошаговую программу действий для существенного повышения результативности вашей работы,

–         узнаете новые эффективные маркетинговые каналы и получите рекомендации по новым приемам работы со старыми,

–         зададите экспертам вопросы именно о вашей конкретной ситуации и отрасли,

–         приобретете большое количество новых интересных контактов среди коллег.

  1. Маркетолог, маркетер, специалист по маркетингу:

–         вы сможете существенно повысить квалификацию за счет двухдневного интенсивного погружения в тему

–         получите новые эффективные инструменты для ежедневной работы

–         получите мощный информационный и мотивационный заряд и массу положительных эмоций.

Узнать подробности и купить билет на конференцию можно на сайте:

http://nm2015.image-media.ru/

 

ZRPRESS.ru, Владивосток

 

Автор:
Теги: конференция  маркетинг 



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