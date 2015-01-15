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Как заставить маркетинг приносить клиентов?
Под таким девизом 12-13 февраля пройдет в Москве конференция издательского дома «Имидж-Медиа» «НОВОСТИ МАРКЕТИНГА-2015»
Мероприятие предназначено для:
- генеральных директоров и владельцев компаний
- директоров по маркетингу
- коммерческих директоров
- начальников отделов маркетинга
- руководителей и сотрудников маркетинговых агентств
- маркетеров и маркетологов
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ:
– серия лекций-докладов от ведущих российских экспертов в области маркетинга,
– интенсивное профессиональное и неформальное общение участников конференции,
– нетворкинг-сессия – специальное мероприятие для обмена деловыми контактами и приобретения полезных связей,
– только практические инструменты, никакой воды, клоунады и саморекламы спикеров.
ЧТО ВАМ ДАСТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ?
Если вы:
- Владелец компании или генеральный директор:
– вы узнаете наиболее эффективные маркетинговые стратегии, актуальные в 2015 году,
– получите реальные инструменты лидогенерации, активного привлечения и удержания клиентов в компании средствами маркетинга,
– сможете существенно оптимизировать расходы на маркетинг и тратить деньги только на то, что приносит отдачу,
– сможете найти новых партнеров и новых клиентов среди участников конференции – таких же владельцев и директоров, как и вы.
- Директор по маркетингу, коммерческий директор, руководитель отдела маркетинга:
– получите четкую пошаговую программу действий для существенного повышения результативности вашей работы,
– узнаете новые эффективные маркетинговые каналы и получите рекомендации по новым приемам работы со старыми,
– зададите экспертам вопросы именно о вашей конкретной ситуации и отрасли,
– приобретете большое количество новых интересных контактов среди коллег.
- Маркетолог, маркетер, специалист по маркетингу:
– вы сможете существенно повысить квалификацию за счет двухдневного интенсивного погружения в тему
– получите новые эффективные инструменты для ежедневной работы
– получите мощный информационный и мотивационный заряд и массу положительных эмоций.
Узнать подробности и купить билет на конференцию можно на сайте:
ZRPRESS.ru, Владивосток
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