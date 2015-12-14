Путин поручил проверить эффективность расходов на особые экономические зоны

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля Генпрокуратуре, Счетной палате, Федеральной налоговой службе и Росфинмониторингу проверить эффективность расходования средств АО «Особые экономические зоны». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Обеспечить проведение проверочных мероприятий в отношении деятельности акционерного общества «Особые экономические зоны» и юридических лиц, созданных для управления особыми экономическими зонами в субъектах Российской Федерации, в части, касающейся эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственного и муниципального имущества и иных средств при создании и функционировании особых экономических зон в России», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение главы государства должно быть выполнено до 1 апреля 2016 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обещает проверить расходы государства на создание особых экономических зон (ОЭЗ). По его словам, он не знал, что средства оседают на банковских счетах и не работают.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.