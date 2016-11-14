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Госдума поддержала правительство в борьбе с "тенью"
Порог для "упрощенки" повышен до 150 млн рублей, а самозанятым предложат налоговые каникулы
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку к законопроекту, направленному на реализацию основных направлений налоговой политики, которая повышает с 60 до 150 миллионов рублей максимальный объем выручки для применения упрощенной системы налогообложения, пишет РИА "Новости".
"Правительство исполняет поручение президента: повышает лимит для применения упрощенки до 150 миллионов рублей", — заявил на заседании комитета, представляя правительственную поправку, заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.
В настоящее время упрощенную систему налогообложения могут применять организации с числом сотрудников не более 100 человек и выручкой до 60 миллионов рублей. Минфин РФ ранее предлагал пакет налоговых мер по выводу из тени малого бизнеса, включающий, в частности, повышение порога для использования "упрощенки" до 120 миллионов рублей.
Бюджетный комитет также поддержал поправку, которая устанавливает двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан. Но для этого такие граждане должны будут встать на учет в налоговых органах.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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