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Еще не созданную службу налоговых консультантов уже заподозрили в коррупции

14 Октября 2014, 17:15 | В России

Госдума рассматривает проект закона о налоговом консультировании, который, как ясно из названия, предлагает особо прописать статус и порядок работы консультантов по налогам.

По замыслу авторов идеи, в стране должны появиться налоговые консультанты и открыться налоговые консультации, пишет «РГ». Туда сможет обратиться любой гражданин, желающий, например, не платить лишнего и не иметь при этом проблем.

Не обязательно быть бизнесменом, чтобы взять за правило частые визиты в налоговую. Сегодня многие обычные граждане с удовольствием пользуются, например, так называемыми налоговыми вычетами. Это когда государство возвращает человеку часть средств, которые он потратил, допустим, на образование или лечение. По данным налоговой службы, за 7 месяцев 6 млн граждан подали декларации для получения налогового вычета. Подобные декларации можно подавать в течение года, и число таких визитеров растет. «Наибольшей популярностью у физических лиц пользуется имущественный налоговый вычет: 2,4 млн человек за январь-июль 2014 года заявили о вычете в связи с приобретением недвижимости, - сообщают в ведомстве. - Общая сумма заявленных имущественных вычетов по этому основанию выросла до 759 млрд рублей». В общем, когда начинаешь разбираться во всех правилах и возможностях, становится интереснее жить. Однако всегда лучше, когда разобраться помогает специалист.

Правда, в правовом сообществе неоднозначно отнеслись к подобной инициативе. Причина - строгий контроль, под который планируется поставить налоговых консультантов. Стандарты их работы и порядок проверки должна разработать налоговая служба. Захочет ли в таком случае специалист поспорить с ведомством? К тому же эксперты опасаются появления коррупционной лазейки, когда у какого-нибудь чиновника налоговой службы появятся дружественные консультанты. А гражданам чиновник будет тонко намекать, мол, если обратишься к таким-то консультантам, проблем никаких не будет. Но, если свяжешься с другими, жди штрафов и неустоек. Надо ли говорить, что, как правило, такая реклама делается не за спасибо.

Согласно проекту, налоговым консультантом может стать лицо, имеющее высшее юридическое или экономическое образование, либо иное, если проработало в сфере экономики и финансов не менее двух лет. «Получается, что стать налоговым консультантом может кто угодно, - говорит член совета Федеральной палаты адвокатов Сергей ПЕПЕЛЯЕВ. - Но что это будут за консультации?»

Кстати, налогов в России в этом году собрано на 1 трлн рублей больше, чем в прошлом. Тех, кто уклоняется от уплаты сборов, теперь выявляют в том числе специальные компьютерные программы, поэтому обмануть государство стало сложнее. Налоговая служба активно внедряет передовые технологии. Обычным гражданам сегодня общаться с налоговым ведомством намного комфортнее.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: налоги 



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