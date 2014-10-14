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С малым бизнесом расправятся руками губернаторов
Главы регионов получат право лишать бизнес упрощенных систем налогообложения
Большинство торговцев, рестораторов и риелторов с 2015 года могут лишиться возможности использовать упрощенные системы налогообложения, соответствующий законопроект направил в правительство Минфин. Минэкономразвития против идеи, которая повысит налоговую и административную нагрузку на большую часть малого бизнеса, сообщает РБК.
Согласно уведомлению, размещенному на сайте regulation.gov.ru, проект закона дает регионам возможность ограничивать доходы, численность работников и стоимость основных средств компаний, которые вправе рассчитывать на льготы для малого бизнеса. Как пояснял министр финансов Антон СИЛУАНОВ, власти регионов смогут уменьшать «критерии отнесения» к льготникам в десять раз: со 100 работников до 10, с 60 млн руб. годовой выручки до 6 млн. «Губернаторы предлагают, и мы их поддерживаем», - говорил Силуанов в конце сентября.
Те компании и ИП, которые покинут круг льготников, вместо «упрощенки» должны будут уплачивать 20-процентный налог на прибыль или НДФЛ, налог на имущество (2%), земельный налог (от 0,3 до 1,5%) плюс полные страховые взносы (30%). Проблему дробления новые правила не отменят: недобросовестные налогоплательщики просто раздробятся на более мелкие компании.
Законопроект придется изучать быстро - бюджетный процесс в самом разгаре, но на первый взгляд он «непроходной»: идея возникла вместо отвергнутого налога с продаж, губернаторы решили «зайти с другой стороны». 8 октября Минфин направил законопроект в Минэкономразвития с просьбой дать заключение, которое в настоящее время готовится.
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