Президент РЖД высказался начистоту

Владимир Якунин считает, что успешно реализованные проекты – это и есть достойный ответ на все компрометирующие публикации

Президент ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Владимир ЯКУНИН на очередной встрече с региональными журналистами излучал оптимизм, несмотря на все сложности, с которыми столкнулась в последнее время железная дорога. РЖД сегодня везут более 45% грузов, 26% пассажиров и формируют 1,6% ВВП. Это достаточно показательные цифры для того, чтобы относиться к работе железной дороги с большим вниманием.

«Считаю, что к встрече (II съезд региональных журналистов. – Прим. авт.) мы подошли с хорошим потенциалом. Удачным эпиграфом для разговора стали последние новости, которые мне прислали через смс. Там говорилось, что Испания в 2015 году направляет 5,2 млрд евро на финансирование железнодорожных проектов, более половины транспортных инвестиций. Из них 3,2 млрд евро пойдет на ВСМ (высокоскоростные магистрали. – Прим. авт.). Чехия одобрила план реализации более 200 проектов в сфере ж/д и автотранспорта общей стоимостью $11 млрд на период до 2016 года; ж/д оператору Норвегии Jernbaneverket в 2015 году будет выделено $2,7 млрд из $3,4 млрд на весь транспорт. Действия правительств этих стран подтверждают выводы различных исследований, закрепленные на уровне рекомендаций МВФ о том, что инвестирование в инфраструктуру в условиях кризиса является надлежащим инструментом в борьбе за сохранение темпов роста экономического развития. Это актуально и для России», - начал свое выступление Владимир Якунин.

Он напомнил, что в этом году строители РЖД открыли Манский тоннель в Красноярском крае, сдали портовый терминал в Раджине (Северная Корея), начали реконструкцию БАМа.

«Следует заметить, что мы давно говорили о колоссальных перспективах развития этой магистрали для экономики страны, скептики спорили с нами, и вот сейчас, в год 40-летия БАМа, правительство приняло решение о выделении средств на эти цели», - отметил Якунин.

Тарифные страсти

В рамках съезда президент РЖД, в частности, выразил свое мнение по крайне болезненному вопросу - тарифам.

«В прошлом году нам (РЖД) обнулили тарифы, но последствий не просчитали. Это никак не простимулировало промышленность, на что делали ставку. Ситуация в экономике усугубилась, а РЖД в результате получили бухгалтерский убыток, выраженный в миллиардах рублей, а по сути - уценку основных фондов компании. Сегодня мы оказались в ситуации, когда нам приходится балансировать бюджет за счет драконовских мер, а именно - путем сокращения эксплуатационных расходов и переводом 133 тыс. наших сотрудников на неполную занятость. У шахтеров такого нет, рентабельность по угольной отрасли составляет 16%, то есть в 2,5 раза выше, чем у железнодорожников. На каком основании профсоюзные деятели берут на себя право оценивать экономику РЖД, не обладая необходимой информацией и компетенциями?!», - не скрывал эмоций президент РЖД.

Правительство в ходе подготовки бюджета и макропрогноза на 2015 год удовлетворило просьбу ОАО «РЖД» во избежание кассового разрыва у компании проиндексировать тариф не на 7,5%, а на 10%, несмотря на возражения Минэкономразвития. Повышение произойдет с 1 января. Возможность индексации в размере до 10% в июне поручил рассмотреть президент РФ Владимир ПУТИН. На этом настаивали РЖД, предупредив о потенциальном убытке на 100 млрд рублей по итогам 2015 года.

«Надеемся, что 2015 год будет единственным (когда будет сделано исключение из правила индексации на уровень инфляции предшествующего года). Со следующего года мы вернемся к тарифообразованию, которое существенно снизит нагрузку на наши компании (на грузоотправителей)», - сказал глава Минэкономразвития Алексей УЛЮКАЕВ, выступая в среду на «правительственном часе» в Госдуме.

Как и следовало ожидать, первыми на повышение тарифов отреагировали угольщики. Федерация профсоюзных организаций Кузбасса (ФПОК) обратилась в ряд федеральных ведомств с предупреждением о том, что в регионе будут организованы протестные акции в случае увеличения тарифов на перевозку угля железнодорожным транспортом. А на прошлой неделе кузбасские профсоюзы провели митинг в Кемерово.

«В настоящее время угольная отрасль находится в чрезвычайно сложном положении. Цены на рынке угля с 2011 года упали в два раза, в результате чего транспортные расходы в цене угля доходят до 60% и более», - сказал председатель ФПОК Олег МАРШАЛКО.

По его словам, в результате такой высокой транспортной составляющей 70% угледобывающих предприятий региона убыточны.

«В данной ситуации активно обсуждается вопрос о повышении с 1 января 2015 года железнодорожного тарифа еще на 10%. И это при том, что в декабре 2013 года Федеральной службой по тарифам по согласованию с правительством РФ было принято решение о долгосрочных темпах индексации тарифов. Обращаю внимание: 2014 год - ноль, в 2015 году - 4,8%, в 2016 году - 4,9%», - отметил Олег Маршалко.

Если транспортная составляющая вырастет, продолжил профсоюзный лидер, то уголь в Кузбассе будет добывать просто невыгодно.

В свою очередь, председатель дорожного профсоюза железнодорожников на Западно-Сибирской железной дороге Николай ШАШКОВ отправил письмо председателю Федерации независимых профсоюзов России Михаилу ШМАКОВУ с мнением по ситуации о повышении тарифов.

В нем, в частности, отмечается, что в результате «заморозки» грузовых железнодорожных тарифов в 2014 году ОАО «РЖД» недополучило более 90 млрд рублей. «В результате в текущем году в компании введены меры экономии фонда оплаты труда, применяется режим неполного рабочего времени», - говорится в письме.

По словам Николая Шашкова, это приводит к падению уровня реальной заработной платы работников, сокращаются рабочие места, приостанавливаются программы модернизации инфраструктуры железной дороги, уменьшаются объемы заказов смежных ремонтных компаний.

«Считаю, что заявления, сделанные от имени Федерации профсоюзных организаций Кузбасса, дискредитируют систему экономических взаимоотношений, сложившихся на сегодняшний день между ОАО «РЖД» и угольщиками Кузбасса», - отметил железнодорожный профлидер.

Среди грузоотправителей, которые просят не повышать грузовые железнодорожные тарифы в 2015 году на 10%, также оказались владелец «Кузбассразрезугля» (контролирует ОАО «Восточный порт» в Приморье. - Прим. авт.) Андрей БОКАРЕВ, «РусАл», «Куйбышевазот», «Тольяттиазот» и др.

Какая боль...

Владимир Якунин уточнил, что РЖД в 2015 году ожидают падения погрузки в РФ до 1%. «У нас есть тенденция к снижению погрузки. Мы в этом (2014) году, по всей видимости, несмотря на титанические усилия работников, грузовладельцев и производителей, все равно едва ли сможем подняться: пока прогнозируемое падение погрузки - в пределах 1,8%. Где-то может быть (падение) в районе 1% - это на 2015 год», - сказал он.

В начале этого года Якунин заявлял, что, несмотря на стагнацию мировой экономики, его компания прогнозирует рост погрузки в 2014 году в пределах 1%. В первый месяц года этот показатель, действительно, вырос на 1,1%, сохранив декабрьскую тенденцию после многомесячного падения. Правда, тогда эксперты также связали это с эффектом «низкой базы»: именно на декабрь 2012 года и январь 2013 года пришелся «пик» замедления перевозок по железной дороге.

С февраля динамика погрузки вновь ушла в отрицательную зону. До конца апреля сокращение не превышало 1%, однако в мае кривая пошла вниз - до минус 2,2%. В середине июня вице-президент РЖД Салман БАБАЕВ заявил, что компания допускает снижение погрузки по итогам 2014 года примерно на 1%. Спустя еще полмесяца топ-менеджер сообщил, что прогноз может быть снижен до минус 1,8%. В июне падение погрузки составляло 2,8%, в июле - 3,4%.

Ситуация начала исправляться в августе, когда падение показателя сократилось до 1,5%. По словам главы центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Елены КУНАЕВОЙ, показатели улучшаются за счет смещающегося на более ранний период предъявления грузов для ЖКХ и энергетики. Кроме того, на прогрессивную динамику оказывает влияние погрузка зерна из-за высокого урожая. Как следствие, по итогам 9 месяцев 2014 года погрузка была на 1,2% меньше, чем год назад.

Приморью стоит искать баланс

В ходе съезда, отвечая на вопросы корр. «Золотого Рога», президент РЖД также призвал инвесторов в Приморье не жаловаться губернаторам. По его словам, при расчете строительства новых портовых мощностей нужно исходить не из аппетитов, а из сбалансированности интересов.

«Я считаю неправильной ситуацию, когда промышленные предприятия или инициаторы начинают что-то проектировать или, более того, начинают что-то создавать, а потом приходят к губернатору и начинают рассказывать, что им не хватает мощностей железной дороги. И не будет хватать, если будут так себя вести. Хотят что-то делать – пусть поинтересуются вначале, какие планы (у нас. – Прим. авт.), что утверждено правительством. Какова генеральная схема развития. Всем кажется, что у соседа в огороде турнепс слаще. А сегодня у нас как раз обратная ситуация: под Находкой 36 брошенных составов с углем. Его никто не берет. Они на что рассчитывают? Поэтому мне кажется, что сбалансированность - это как раз и есть проектирование с использованием метода межотраслевого баланса. Тогда все стороны точно знают, что они делают. Чтобы не получалось критических ситуаций, когда деньги вложены и только потом начинают думать, а как же все это вывозить и завозить. Поэтому призываю всех к тому, чтобы при проектировании соответствующих мощностей прежде всего обращались бы на Дальневосточную железную дорогу или прямо сюда (в РЖД), если в этом есть потребность, что касается железнодорожного транспорта», - сказал Владимир ЯКУНИН в рамках II съезда региональных журналистов.

Ранее председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ высказал мнение, что железная дорога вряд ли сможет справиться с обеспечением новых портовых мощностей, которые планируется построить в Приморье. В частности, речь идет о проектах группы «Сумма» в порту Троицы («Большой порт Зарубино») и кемеровского холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) в бухте Теляковского (проект «Суходол»).

Китайский интерес

Владимир Якунин также опроверг тему, что иностранные инвесторы могут отказаться от участия в проектах, реализуемых РЖД. «Нет иностранных компаний, которые отказываются от участия в связи с санкциями. Все хотят участвовать, все хотят присутствовать (в наших проектах)», - сказал он.

По его словам, в настоящее время есть интерес инвесторов из Китая и Ближнего Востока к реализации в России проектов высокоскоростного движения.

«Этот вопрос находится в повестке (российско-китайской) правкомиссии под руководством первого заместителя председателя правительства Игоря ШУВАЛОВА. Там создана подкомиссия (по данному вопросы). Китайская сторона заинтересована в проекте. В ближайшее время они (представители Китая) приезжают. Мы говорим, что никаких технологий покупать у них не будем, мы говорим только о локализации производства. Есть интерес и со стороны Арабского Востока», - сказал Владимир Якунин.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.