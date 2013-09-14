Госдума: Малым предприятиям в России разрешили не вести бухучет

Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий малые предприятия и отдельные формы НКО от ведения бухучета.



Как передает корреспондент "Росбалта", новый закон коснется налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.



По действующему закону, все организации обязаны вести бухучет в полном объеме, независимо от применяемой ими системы налогообложения.



По мнению депутатов, это усложняет их работу и не способствует улучшению инвестклимата в стране, пишет ИА "Росбалт".

