Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Госдума: Малым предприятиям в России разрешили не вести бухучет
14 Сентября 2013, 21:05 | В России
Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий малые предприятия и отдельные формы НКО от ведения бухучета.
Как передает корреспондент "Росбалта", новый закон коснется налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.
По действующему закону, все организации обязаны вести бухучет в полном объеме, независимо от применяемой ими системы налогообложения.
По мнению депутатов, это усложняет их работу и не способствует улучшению инвестклимата в стране, пишет ИА "Росбалт".
Автор: ИА "Росбалт"
Теги: налоги малый бизнес
Новости тематики
- Российскому бизнесу дадут налоговые поблажки
- Субъектам РФ дадут право устанавливать льготные налоги для малого бизнеса
- Работодателей обязали подавать отчетность по НДФЛ ежеквартально
- ФНС запустила личный кабинет для ИП
- Налоговики хотят списать долгов на 200 миллиардов
- Почему россияне не хотят платить налоги
- Налоги привязали к кризису
- Утверждены налоговые льготы для резидентов ТОР
- Путин подписал закон о введении нового налога
- Россияне опасаются роста налога на недвижимость
Новости раздела
- Грядет переход к эскроу-счетам
- Совет Федерации принял закон об акционировании Почты России
- Спад в строительной отрасли достиг дна
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
- Безлимитный интернет Tele2 заработал еще в 27 странах
- "Ростелеком" замахнулся на всемирный интернет
- Tele2 улучшает тарифную линейку "Мой Tele2"
- Tele2 получила две высшие награды Effie за "Другие правила"
- "Евросеть" и "Связной" станут единым целым
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов
Loading...
кассовые книги, книги учета доходов и расходов все-равно должны будут вести