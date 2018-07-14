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Профессионалы ННК показали себя на конкурсе
В Группе ННК продолжается ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2018»
В начале июля в АО «Татнефтеотдача» (входит в состав совместного предприятия АО «Нефтегазхолдинг» с испанской компанией Repsol S.A.) на территории ЦДНГ-2 в Нурлатском районе Республики Татарстан состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди работников рабочих профессий.
В состязаниях на лучшую теоретическую подготовку и владение практическими навыками принимали участие работники шести профессий: операторы по добыче нефти и газа, операторы обезвоживающих и обессоливающих установок, электромонтеры, электросварщики, слесари-ремонтники и слесари КИПиА.
Победу в своих категориях одержали следующие специалисты:
- операторы по добыче нефти: Шайхразиев И.И., Муханов В.А. (ЦДНГ-1);
- операторы обезвоживающих и обессоливающих установок: Булатов Д.А. (ЦДНГ-2);
- слесари-ремонтники: Белоглазов П.В. (ЦДНГ-2);
- слесари КИПиА: Прокопьев А.А. (ЦДНГ-2);
- электромонтеры: Андреев В.А. (ЦДНГ-2);
- электросварщики: Зуев П.А. (БПО).
Победители и призеры конкурса награждены дипломами и денежными премиями. В командном зачете переходящий кубок достался коллективу ЦДНГ-2.
В августе 2018 года победителям предстоит выступить на межрегиональном этапе конкурса среди добычных предприятий, который в этом году состоится в г. Самара на базе ЗАО «САНЕКО».
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