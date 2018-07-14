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Профессионалы ННК показали себя на конкурсе

14 Июля 2018, 13:10 | В России

В Группе ННК продолжается ежегодный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии – 2018»

В начале июля в АО «Татнефтеотдача» (входит в состав совместного предприятия АО «Нефтегазхолдинг» с испанской компанией Repsol S.A.) на территории ЦДНГ-2 в Нурлатском районе Республики Татарстан состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди работников рабочих профессий.

В состязаниях на лучшую теоретическую подготовку и владение практическими навыками принимали участие работники шести профессий: операторы по добыче нефти и газа, операторы обезвоживающих и обессоливающих установок, электромонтеры, электросварщики, слесари-ремонтники и слесари КИПиА.

Победу в своих категориях одержали следующие специалисты:

- операторы по добыче нефти: Шайхразиев И.И., Муханов В.А. (ЦДНГ-1);

- операторы обезвоживающих и обессоливающих установок: Булатов Д.А. (ЦДНГ-2);

- слесари-ремонтники: Белоглазов П.В. (ЦДНГ-2);

- слесари КИПиА: Прокопьев А.А. (ЦДНГ-2);

- электромонтеры: Андреев В.А. (ЦДНГ-2);

- электросварщики: Зуев П.А. (БПО).

Победители и призеры конкурса награждены дипломами и денежными премиями. В командном зачете переходящий кубок достался коллективу ЦДНГ-2.

В августе 2018 года победителям предстоит выступить на межрегиональном этапе конкурса среди добычных предприятий, который в этом году состоится в г. Самара на базе ЗАО «САНЕКО».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: АЗС  ннк  конкурс  профессия  нефтегазхолдинг  рабочий  топливо 
         



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