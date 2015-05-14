Россияне подсели на хаки

Как бизнес зарабатывает на продаже различных армейских принадлежностей, рынок которых в «победные» дни существенно вырос

Накануне 70-летия Победы магазины с армейскими товарами испытывают небывалый наплыв клиентов. Часть магазинов продает «новодел», но все большую популярность приобретают более дорогие оригинальные армейские принадлежности, пишет РБК.

«По ощущениям, спрос вырос в 10–20 раз по сравнению с прошлым годом», - рассказывает РБК владелец военторга «Барракуда» Андрей ЗАПРЯГАЕВ. Продажа армейской амуниции - сезонный бизнес, говорит он. «Самые горячие дни - с начала апреля по 9 мая, - рассказывает Запрягаев. - Но в этот сезон рост продаж начался еще в декабре, накануне Нового года». Самые популярные товары в «Барракуде» - пилотки, гимнастерки и галифе. Самые активные покупатели - музеи и дома культуры. «Около 40% товаров покупают для детей, 60% - для взрослых, - объясняет Запрягаев. - Их используют в театральных постановках, играх-реконструкциях. Да и те, кто покупает для себя, вряд ли будут в этом ходить по улице». Самые популярные товары «Барракуда» шьет сама на аутсорсинге. «Только 2-3% наших клиентов ищут что-то оригинальное, с армейского плеча, - говорит Запрягаев. - Вряд ли это приятно - носить кем-то ношеную пилотку».

Праздник цвета хаки

В этом владелец «Барракуды» не прав: продажа «ношеных пилоток» - отдельный бизнес. Сотрудник интернет-магазина «Милитарка.ру» Александр говорит, что спрос на оригинальные армейские принадлежности появился и стал расти несколько лет назад. По его словам, сейчас пилотки, ремни и фляжки из списанного армейского имущества интересуют 5–7%, и интернет-магазин даже открыл для них на своем сайте отдельный раздел.

Оригинальные армейские товары продаются не только в Интернете. Например, на заправках сети АЗС «ЕКА» (97 точек в Москве и области) накануне Дня Победы появились специальные стенды, на которых продается оригинальная военная экипировка. Солдатскую шапку-ушанку, которую, судя по штампу, в 1983 году произвела слободская фабрика «Белка», можно купить за 333 руб., саперную лопатку 1985 года производства - за 741 руб., алюминиевый котелок с явными следами использования - за 990 руб., солдатский кожаный ремень со звездой на бляхе - за 993 руб. «Товар пользуется спросом, особенно пилотки, - говорит менеджер АЗС «ЕКА» на Ленинском проспекте. - У нас их уже все раскупили». В интернет-магазине АЗС «ЕКА» оригинальная пилотка стоит 334 руб., а со звездочкой - 728 руб. В ООО «ЕКА-АЗС», которое управляет сетью автозаправок, РБК продажи «армейских сувениров» прокомментировать не смогли.

4 млрд руб. - объем выручки от продаж высвобожденного военного имущества с 2012 года. 2,2 млн котелков и 1,6 млн фляг продало Минобороны с 2012 года. 1140 единиц военной техники продаст Минобороны в июне 2015 года.

Как указано на этикетках, поставщик всех армейских товаров, продаваемых на автозаправках «ЕКА», - компания «Гарнизон», принадлежащая подмосковному предпринимателю Арсену АРАКЕЛОВУ. Аракелов получил известность весной 2014 года, когда компания «Оборонсервис», прославившаяся в деле бывшего министра обороны Анатолия СЕРДЮКОВА и Евгении ВАСИЛЬЕВОЙ, собиралась провести ребрендинг и сменить название на «Гарнизон», но не смогла: компания Аракелова не только носила такое же название, но и зарегистрировала одноименный товарный знак по 8 классам, в том числе «боеприпасы».

«Мы продаем оригинальные армейские вещи. Их видно по духу времени. Ткань другая, диагональная строчка, штамп ОТК и год выпуска, - говорит Аракелов. - Покупатели предпочитают оригинальные вещи, если по цене они не сильно дороже новодела». Пилотка со звездочкой на сайте «Гарнизона» стоит дешевле, чем на АЗС «ЕКА», - всего 600 руб. Запрягаев из «Барракуды» подтверждает, что для современных пилоток используется хлопково-полиэфирная ткань, тогда как в советское время они делались из чистого хлопка. «Сейчас это было бы слишком дорого», - отмечает он. На сайте «Барракуды» пилотка-новодел стоит 350 руб.

Каков объем рынка оригинальной армейской амуниции, никто из опрошенных РБК владельцев и сотрудников военторгов сказать не смог. «Барракуда» Запрягаева в 2013 году, по данным «Контур.Фокус», получила выручку в 9,1 млн руб., причем более 3 млн руб. принес ей пошив сценических костюмов для Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова. «Гарнизон» Аракелова заработал в 2013 году около 44 млн руб., почти не участвуя в выполнении госзаказа.

Откуда вещички?

Арсен Аракелов неохотно отвечает на вопрос, откуда у «Гарнизона» военная экипировка советских времен: «Их периодически списывает Минобороны, МЧС, Росрезерв», - говорит предприниматель. Пресс-секретарь Росрезерва Екатерина Бородай сообщила РБК, что ведомство не реализует вещевое имущество. В пресс-службе Минобороны РБК также сказали, что «до настоящего времени департаментом имущественных отношений Минобороны России мероприятия по реализации вещевого имущества не осуществлялись». Исключение - бывшее в употреблении имущество продовольственной службы, которое Минобороны распродавало с 2012 года. Таким образом было продано 2,2 млн котелков, 1,6 млн фляг и 1,16 млн чехлов к ним, 245 тыс. мелких алюминиевых тарелок.

Еще одним крупным поставщиком товаров из армии в российские интернет-магазины в двух точках РБК назвали ООО «Конверсия-2» из подмосковного Нахабино. На сайте фирмы можно купить различное военное имущество, «снятое с хранения», от пилоток до костюмов химзащиты. Цены более доступные, чем в большинстве военторгов и на АЗС «ЕКА». Так, армейский ремень из искусственной кожи со звездой, который в 1976 году выпустила фабрика им. К. Маркса (Богородск, Тульская обл.), стоит всего 220 руб. «Это все вещи, списанные с хранения, которые 25 лет пролежали на складах», - пояснила сотрудница «Конверсии-2», отказавшаяся представиться. После вопроса о том, откуда у фирмы вещи, которые не продает Минобороны, она повесила трубку. Связаться с Владимиром МОТОРИНЫМ, который, по данным ЕГРЮЛ, является владельцем и гендиректором «Конверсии-2», РБК не удалось.

Распродажа от Минобороны

В 2013-2014 годах недвижимое имущество Минобороны продавал «Российский аукционный дом» (РАД) из Санкт-Петербурга. «На торги попадал в основном лом черных и цветных металлов - изношенная военная, инженерная, автомобильная техника из разных регионов страны, - рассказала руководитель отдела по работе со СМИ РАБ Алина Куберская. - В 2014 году мы провели 393 аукциона на сумму 1,12 млрд руб. Часть лотов уходила с превышением начальной цены». С прошлого года реализацией недвижимого имущества занялось «Специальное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны. На специальном сайте по проведению торгов есть информация о проведенных СТУИО 146 торгах на сумму около 1 млрд руб. Как и в случае с РАД, Минобороны продает только списанную военную технику и лом черных и цветных металлов. «Мы ни разу не продавали вещевое имущество», - заявил РБК начальник СТУИО Степан Матус.

Ближайшая крупная распродажа от Минобороны состоится 19 июня на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил «Патриот», который ведомство организует в Кубинке. По словам директора департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрия КУРАКИНА, всего к продаже будет представлено 1140 единиц высвобождаемой военной техники. «Это грузовые автомобили, железнодорожная техника, краны и тягачи, прицепы и автоцистерны», - пояснил Куракин.

Несмотря на то что Минобороны отрицает факт продажи списанного вещевого имущества, в интернет-магазинах и военторгах, с которыми пообщался РБК, утверждают, что вещи у них оригинальные: «Подделывать такие недорогие вещи бессмысленно». «А кто вам сказал, что это из запасов Минобороны России?» - подсказывает возможный ответ владелец военторга в Симферополе Владимир. Он продает в столице Крыма все те же советские пилотки, фляжки и ремни, а, узнав про спрос на его товар, недавно открыл интернет-магазин. «Когда склады украинской армии были закрыты? - задает он риторический вопрос. - В Россию много товаров поступало из бывших республик СССР, особенно из Средней Азии».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.