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Как бизнес-образование влияет на зарплату?
HeadHunter выяснил, насколько специалисты с MBA востребованы в российских компаниях и как меняется зарплата сотрудников с приобретением такой строчки в резюме.
Как оказалось, наличие бизнес-образования повышает доход его обладателя в среднем на 35%. Особенно стоит выделить выпускников западных бизнес-школ – специалистам с таким образованием открывается перспектива роста зарплаты в среднем в 1,5 раза.
А вот самую небольшую прибавку к зарплате получат те, кто предпочел краткосрочные курсы, например EMBA и miniMBA, или любое другое бизнес-образование, - в среднем 10-20%. Кроме того, у таких специалистов выше вероятность не получить прибавку вовсе: более 50% компаний заявили, что такое образование не влияет на зарплату.
В целом работодатели признались, что заинтересованы в кандидатах, имеющих бизнес образование. Интересно, что при этом для 43% из них совершенно не важно, где именно соискатель проходил обучение. Однако есть и более привередливые работодатели: так, каждый третий требует наличия MBA именно западной бизнес-школы, а каждый четвертый, напротив, считает более ценным именно российское образование. Обладателей бизнес-образования ищут преимущественно на позиции высшего руководства и топ-менеджмента (74%), чуть реже – на должности руководителей отделов (50%).
Не все компании ждут появления подходящего соискателя– некоторые готовы и сами отправлять своих сотрудников на обучение. Почти треть опрошенных утверждают, что их сотрудникам предоставляется возможность получения бизнес-образования, при этом компания возлагает на себя часть (53%), а порой и все расходы (32%) на обучение.
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