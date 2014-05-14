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Восстановленное молоко вернулось с новым техрегламентом

14 Мая 2014, 17:10 | В России

Производители мясной и молочной продукции России, Казахстана и Белоруссии с 1 мая должны придерживаться новых техрегламентов. Документы богаты непривычными терминами: молочникам удалось вернуть «восстановленное молоко», а мясники смогут продавать «растительномясную» продукцию, пишет РБК.

Коллегия Евразийской экономической комиссии в октябре 2013 года приняла техрегламент «О безопасности мяса и мясной продукции», а спустя два месяца техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции». Оба документа вступили в силу 1 мая текущего года, но при этом для мясников и молочников предусмотрен переходный период до 31 декабря 2015 года: до этого срока в странах Таможенного союза будет допускаться производство и оборот мясных и молочных продуктов по старым правилам.

За основу молочного техрегламента ТС был взят соответствующий российский документ, принятый в 2009 году. «Новый документ для нас принципиально ничего не меняет. Нам лишь придется изменить этикетку и указывать наименование и состав продукции на русском и казахском языках», - говорит гендиректор молочного комбината «Пензенский» (входит в группу «Дамате») Роман КАЛЕНТЬЕВ. Принятие документа упростит движение товаров в границах Таможенного союза, надеется он.

Еще одно «молочное» изменение - возвращение в регламент термина «восстановленное молоко», который был исключен при подготовке российского документа в 2007 году. На упаковке молзаводам придется указывать, из какого сырья было восстановлено молоко - из концентрированного, сгущенного или сухого молока.

В основе мясного техрегламента - казахстанский документ, действующий в соседней стране с 2008 года. Новые правила запрещают дворовый забой скота, который сейчас активно практикуется в деревнях. Если частник захочет забить свою скотину, то должен будет отвести ее на бойню.

Техрегламент также вводит градацию мясных полуфабрикатов на «мясные» и «мясосодержащие». К первой категории относятся продукты с долей мяса свыше 60%, ко второй доля мяса составляет от 5 до 60%. При этом «мясодержащие» продукты еще делятся на «мясорастительные», где доля мяса должна составлять от 30 до 60%, и «растительномясные» с содержанием мяса от 5 до 30% от общего объема. Сейчас существует похожая классификация мясных продуктов, но она маркируется буквами. К примеру, продукт категории «А» подразумевает, что в нем содержится от 80 до 100% мяса.

Но вступление в силу этой нормы отложено на неопределенной время, поскольку не утверждена методика определения содержания мяса в продуктах, говорит президент Мясного союза Мушег МАМИКОНЯН.

Техрегламент также устанавливает межгосударственные стандарты производства определенных видов колбас: «Докторская», «Любительская», «Московская», «Молочная». По этим категориям в приложении к техрегламенту четко прописана рецептура производства каждого из видов этих колбас.

В случае изменения рецептуры производитель не сможет использовать эти названия. «Докторская» колбаса производства нашего завода изготавливается с соблюдением еще советского ГОСТ и стоит достаточно дорого. В то же время на той же полке можно найти колбасу с таким же названием, но по цене вдвое дешевле», - говорит менеджер крупного московского завода. Если человек покупает колбасу «категории Б» по цене 120 руб. за килограмм, то он и так примерно представляет процент содержания мяса в таком продукте, исходя из стоимости килограмма мяса в соседнем отделе, считает менеджер.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: молоко  техрегламент 



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